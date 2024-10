El crédito al sector privado consolidó su recuperación en septiembre

Crédito hipotecario



En septiembre se dieron más de US$ 100 millones en créditos UVA, algo que no pasaba desde agosto 2018.



Alcanza para poco más de 1.000 créditos destinados a un depto de 60 mts en CABA, con financiamiento por el 75%. Parece poco, pero hace 6 años no pasaba.