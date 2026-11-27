Aunque todavía son muchos más los argentinos que viajan al exterior que los extranjeros que visitan el país, la brecha continúa achicándose. En octubre, ingresaron en la Argentina 443.400 turistas no residentes, un 13,8% más que en igual mes del año pasado, mientras que salieron del país 641.700 turistas residentes, un 11,5% menos que en el mismo período de 2025.

Así se desprende del informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI), difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según el cual el saldo negativo fue de 198.300 turistas, un 40,8% inferior al registrado en octubre del año pasado, cuando había sido de 335.200.

De este modo, en los primeros diez meses del año, llegaron al país 4,67 millones de turistas extranjeros, un 9% más que en igual período de 2025, mientras que viajaron al exterior 8,98 millones de residentes argentinos, un 13,8% menos que un año atrás. Así, el saldo negativo acumulado pasó de 6,14 millones a 4,32 millones de turistas, lo que implica una reducción de casi 30%.

Si bien el Indec no difundió aún los datos correspondientes al ingreso y egreso de divisas por turismo de octubre —ya que este año comenzó a hacerlo de forma trimestral—, de enero a septiembre (los primeros tres trimestres del año) la balanza turística argentina acumuló un déficit de US$2618 millones.

De mantenerse este ritmo, todo indica que 2026 cerrará con un rojo considerablemente inferior al de 2025, que se ubicó entre los US$7000 millones —según el cálculo oficial— y los US$10.000 millones —de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas—.

De todos modos, a la hora de hacer proyecciones, debe tenerse en cuenta que el informe del Indec se refiere a un mes en el que aún no se había producido el grueso de la devaluación del real brasileño, una variable que, de continuar, podría hacer que más argentinos decidan vacacionar en Brasil.

La magnitud del déficit en turismo no es una cuestión menor, ya que en tiempos en los que el Gobierno necesita acumular dólares para las reservas del Banco Central (BCRA), el rojo en esa balanza provoca el efecto contrario; es decir, la pérdida de divisas.

Hay que recordar que, al revés de lo que ocurre en el caso del intercambio de bienes, lo que sale en dólares por gasto en turismo de argentinos en el exterior es considerado una importación, y lo que ingresa en concepto de consumos de turistas extranjeros en la Argentina es tomado como exportación.

A la hora de explicar por qué se achica el déficit en turismo, no hay una sola razón. Según el economista Marcos Cohen Arazi, del Ieral, esto se debe en buena medida a un cambio en la composición del turismo emisivo. “Mientras que los viajes al exterior por vía aérea muestran mayor resistencia, los de vía terrestre registran una fuerte contracción. Es posible que para ciertos segmentos de la población el efecto de la caída de sus ingresos prevalezca por sobre el precio ”, analizó.

En este sentido, para Cohen Arazi, pese a que viajar al exterior sigue siendo relativamente barato en términos cambiarios, las restricciones presupuestarias de los hogares dificultan la posibilidad de hacerlo.

Por el lado del turismo receptivo, Cohen Arazi también ve un comportamiento diferenciado por segmentos. “Aunque la Argentina sigue siendo relativamente cara, la mejora en la conectividad aérea favorece la llegada de visitantes de mayor poder adquisitivo, provenientes de distintos países y menos sensibles al factor cambiario. Esto se traduce no solo en un incremento de la cantidad de turistas extranjeros que ingresan por vía aérea, sino también en un aumento de su gasto en el país”, explicó el economista.

De todos modos, el especialista advierte que la Argentina sigue registrando un importante déficit turístico, tanto en cantidad de viajeros como en dólares, aunque inferior al del año pasado. “De cara a la próxima temporada de verano, la depreciación de la moneda brasileña podría revitalizar el turismo emisivo, incluso el terrestre”, señaló.

En tanto, Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, opinó: “El receptivo subió mucho porque estuvo muy traccionado por turistas de Estados Unidos, Canadá y el resto de América. En las salidas pesó el desplome de viajes a Chile, debido a que el paso Cristo Redentor estuvo cerrado varios días por el clima, y una baja a Brasil. Con eso, el rojo mensual quedó más bajo y en el acumulado de 10 meses el déficit se redujo”.

Principales destinos

Brasil se mantuvo como el principal destino de los argentinos que viajaron al exterior, con 140.300 turistas (21,9% del total), pese a que registró una caída interanual de 12,4%. Le siguieron Europa, con 107.000 turistas (16,7% del total), y Chile, con 82.800 (12,9%).

El caso de Chile fue el más significativo, puesto que la cantidad de argentinos que viajaron a ese país se desplomó 40,9% respecto de octubre de 2025. Cabe aclarar, sin embargo, que, durante varios días del mes, el paso internacional Cristo Redentor permaneció cerrado por cuestiones climáticas.

Europa, en cambio, escapó a la tendencia general que mostraron los destinos más elegidos por los argentinos, al registrar un incremento interanual de 12,8%.

En lo que respecta al turismo receptivo, Brasil también encabezó el ranking, con 95.900 visitantes que pernoctaron en el país, seguido por Uruguay, con 67.600, y Europa, con 60.400. Entre los mercados de origen que más crecieron se destacaron Estados Unidos y Canadá, con una suba de 23,1%, y el conjunto de países agrupados bajo la categoría “Resto de América”, con un alza de 30,2%.