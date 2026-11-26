El grupo Newsan suma un nuevo negocio. A través de la compra del 50% de la sociedad Global Building, el holding Rubén Cherñajovsky ingresó al mercado de materiales e insumos para la construcción con una propuesta basada en el abastecimiento internacional para desarrolladores y constructoras. La compañía promete reducir hasta un 30% los costos de equipamiento de una obra mediante la compra directa a fabricantes de China y otros países del sudeste asiático.

Global Building nació como una importadora, de la mano del empresario textil Aki Slelatt, que comenzó a viajar a China hace más de treinta años para comprar telas para su planta de San Martín. “En China fui armando una red de proveedores y contactos que me permitieron montar un equipo de importación que hoy trabaja con fábricas no solo de China, sino de todo el sudeste asiático. Tenemos proveedores en Vietnam, en Tailandia y en Corea del Sur”, señaló el empresario que ahora sumó como socio a Newsan.

Con la incorporación del nuevo accionista, la empresa se consolidó como un proveedor integral capaz de abastecer prácticamente todos los componentes de un desarrollo inmobiliario. “Menos cemento, arena y agua, le proveemos todos los insumos a los desarrolladores, desde los pisos hasta los equipos de aire acondicionado, pasando por los cerámicos, los sanitarios, los cerramientos y toda la línea blanca”, explica Slelatt.

Aki Slelatt, Matías Cherñajovsky e Ilan Slelatt, los socios de Global Building

El modelo comercial apunta a conectar en forma directa a desarrolladoras y constructoras con fabricantes internacionales, eliminando intermediarios y centralizando en un único proveedor la búsqueda de fabricantes, el control de calidad, la logística, el despacho aduanero y la entrega en obra. La oferta incluye sanitarios, griferías, pisos, revestimientos, puertas, carpinterías, iluminación, climatización y electrodomésticos, además de soluciones vinculadas con la construcción industrializada y el sistema steel frame.

Dentro de Newman, el proyecto es liderado por Matías, el hijo menor de Rubén Cherñajovsky y el único integrante de la segunda generación que actualmente trabaja en el holding. “Empecé haciendo pasantías en diferentes empresas del grupo y ahora estoy a cargo de este proyecto”, explicó el economista de 29 años.

Desde Global Building destacan que su propuesta se apoya en una estructura propia de control y abastecimiento en origen, con presencia en China para la selección y supervisión de proveedores y procesos productivos. La empresa asegura que el esquema permite consolidar cargas, optimizar costos logísticos y reducir plazos de abastecimiento.

Para Newsan -que nació como uno de los principales jugadores del polo industrial de Tierra del Fuego-, la operación representa el ingreso a un sexto vertical de negocios, que se suma a electrónica, alimentos, consumo masivo, energía y movilidad. La compañía ya abrió un showroom en Buenos Aires y proyecta expandir su participación en el mercado de insumos para la construcción y viviendas prefabricadas.