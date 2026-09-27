El derrame de Vaca Muerta y la minería: cuánto empleo pueden generar en los próximos años, según los especialistas

En un mar de incertidumbre emerge una certeza insoslayable. Los sectores de la energía, la minería y la agroindustria son efectivamente la punta de lanza de una economía que crece de forma heterogénea o a “dos velocidades”, emulando el trazo de un serrucho. Dado que esa tríada lidera la expansión, a diferencia de sectores como la industria, la construcción y el comercio, que vienen en retroceso, vale la pena preguntarse: ¿cuánto empleo y crecimiento pueden generar los sectores más dinámicos en los próximos años, especialmente los hidrocarburos y los minerales?

Si bien los expertos esbozan algunos matices respecto de su impacto económico y social e incluso algunos prefieren no arriesgar cifras debido al conjunto de factores que deben converger para que cada sector pueda “volar” lo más alto posible, todos coinciden en que la materialización de los proyectos sigue condicionada a la ejecución efectiva de las inversiones anunciadas en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Las estimaciones de proyectos aprobados y presentados rondan los US$100.000 millones para energía y los US$40.000 para minería.

Desde la consultora Equilibra sostienen que los empleos directos en petróleo y gas alcanzaron los 68.000 puestos de trabajo directos en 2025, mientras que en el sector de la minería oscilaron en los 41.000 puestos. Por su parte, los empleos indirectos fueron 170.000 y 70.000, respectivamente para cada sector. Ambas cifras dan cuenta del derrame que produce la actividad en Vaca Muerta, así como también la minería del litio, oro y próximamente cobre, que ya no se trata de un sector potencial sino de una industria en claro desarrollo y crecimiento.

En cuanto a la proyección para 2030, en la consultora creen que en el rubro hidrocarburos los empleos totalizarán los 273.000 (78.000 directos y 195.000 indirectos) y en minería los 211.000 puestos (78.000 directos y 133.000 indirectos). Los datos fueron elaborados sobre la base de SIPA, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y estimaciones propias de Equilibra.

El litio, protagonista junto con el cobre de la revolución minera de las provincias del norte LUIS ROBAYO - AFP

Cabe aclarar que por empleo directo se entiende a aquel generado de manera inmediata por una actividad, proyecto o empresa. En tanto, el empleo indirecto es el que se genera en empresas proveedoras o contratistas.

Según la consultora Abeceb, actualmente el empleo del sector energía ronda a nivel nacional los 70.000 puestos directos registrados (entre extracción, servicios petroleros y refinación), número que podría asociarse a otros 280.000 a 420.000 puestos indirectos, con especial concentración territorial en la provincia de Neuquén.

Fernando Bazán, economista de la consultora, afirma: “El impacto directo sería mayor hacia el final de esta década, cuando coinciden ambos planos: un programa de perforación en expansión y la ejecución simultánea de ductos, plantas e infraestructura de exportación. Ese cruce de calendarios ubicaría el pico de empleo directo en un rango de entre 85.000 y 95.000 puestos hacia 2029, con un promedio de entre 70.000 y 80.000 nuevos puestos entre 2027 y 2031”.

Y agrega: “El impacto indirecto es más difícil de acotar en un número puntual y conviene presentarlo en rangos. Las mayores empresas del sector se abastecen de una red de casi 10.000 proveedores, de los cuales alrededor de 7700 son pymes, y la transmisión del empleo ocurre principalmente por cuatro vías: metalmecánica, transporte y logística, construcción, e ingeniería y servicios profesionales. En el momento de mayor actividad, un ejercicio de sensibilidad ubica entre 8000 y 14.000 puestos en operadoras y empresas de servicios petroleros, entre 30.000 y 40.000 en la demanda de materiales, transporte, logística y otros servicios, y entre 40.000 y 50.000 en infraestructura y operación de plantas”.

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, asegura que la minería tiene el potencial de convertirse en uno de los principales motores de crecimiento de la Argentina durante la próxima década. “Hoy la actividad genera más de 100.000 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto. Estimamos que esa cifra podría casi triplicarse los próximos años a medida que entren en producción los nuevos proyectos de cobre y continúe expandiéndose el litio”.

En su visión, la industria moviliza una importante cadena de valor, incluyendo construcción, transporte, servicios, comercio, energía, tecnología y logística, entre otros. “Si la industria minera crece, despliega un efecto cascada: una empresa proveedora en marcha requiere a su vez para su trabajo de otros proveedores. Nuestra gran aspiración es que, de esta forma, podamos en una década llegar hasta un millón de empleos”, puntualiza.

Encadenamientos productivos

Los expertos consultados por LA NACION consideran que también es importante contemplar el denominado empleo inducido, aquel que surge como consecuencia del gasto realizado por las personas que reciben ingresos del empleo directo e indirecto. “Un ejemplo de empleo inducido es lo que pasó en Vaca Muerta, donde hay un efecto riqueza muy fuerte porque son industrias que pagan salarios altos y eso genera encadenamientos del lado del gasto”, explica Gonzalo Carrera, economista de Equilibra.

Daniel Montamat, exministro de Energía, afirma que las cifras de inversión final anunciadas en el marco del RIGI (US$ 140.000 millones) “no consideran todos los procesos intermedios que su ejecución desencadena y que, en términos de valor bruto de producción, pueden llegar a duplicar la inversión”. Para el economista, no hay que subestimar el rol de los proveedores porque sus actividades son las que van a generar mayor nivel de actividad.

Por tal motivo, “es relativo aproximar una cifra de empleo directo e indirecto –dice Montamat–. Hay que ver que todos los procesos intermedios disparan encadenamientos productivos que generan muchos más empleos que el que originalmente suele considerarse”.

En la óptica de Andrés Domínguez, economista de la consultora Invecq, la mayoría de los empleos no se van a generar en el sector minero en sí, sino en la cadena de valor. “En la prestación de todo tipo de servicios: ingeniería, seguridad, limpieza, explosivos, transporte. Ese es el modelo australiano, que se llama METs (Mining and Equipament Tecnology and Services). Ese ecosistema genera mucho más trabajo que el empleo minero directo en sí”, dice. Y ejemplifica: “Si aparecen tres proyecto de cobre en la ciudad de San Juan, todo le quedaría chico: la infraestructura local, el aeropuerto, los profesionales, la mano de obra”.

Domínguez aporta como dato que a marzo de este año, el empleo formal en las ramas mineras más dinámicas (litio, metalíferos y servicios relacionados) ascendió a 27.425 puestos, más de 1000 empleos por sobre el promedio de 2025. En una economía que viene destruyendo empleo formal, destaca el economista, el sector marcha contra la corriente.

En la misma línea se expresa José María Segura, economista jefe de la consultora PWC, quien afirma que la expansión de la minería y la energía plantea oportunidades para una red amplia de proveedores. “Entre las actividades más directamente vinculadas se encuentran la construcción de infraestructura, las obras viales, los tendidos eléctricos, el transporte y la logística, los servicios de ingeniería, la metalmecánica, la fabricación y el mantenimiento de equipos, la provisión de insumos industriales y los servicios ambientales”.

Sostiene que también se abre espacio para actividades de soporte, como telecomunicaciones, software aplicado, seguridad, salud ocupacional, capacitación técnica y servicios profesionales. “A ello se suman la gastronomía, la hotelería, la vivienda, el comercio, la educación y el transporte de pasajeros, cuya demanda tiende a crecer a medida que aumenta la actividad en las regiones donde se localizan los proyectos” agrega, al tiempo que subraya que esta dinámica se observó en Neuquén, donde “la mayor parte del empleo creado durante el desarrollo de la actividad hidrocarburífera se concentró en sectores distintos del petróleo y el gas, especialmente en construcción, comercio, transporte, hotelería, gastronomía, industria y servicios”.

Los desafíos de concretar el potencial

El potencial energético y minero argentino es una realidad insoslayable. Así lo demuestra el boom de Vaca Muerta y las exportaciones mineras que en 2025 superaron los US$ 6000 millones, un récord histórico que representó un crecimiento del 30% frente a 2024.

En el primer semestre de este año, el número fue todavía más alto: las ventas al exterior del complejo minero alcanzaron los US$4712 millones, un 74,4% más que en el mismo período de 2025.

“La Argentina tiene un enorme potencial minero, pero no se desarrolla por sí solo. Los problemas e inestabilidad macroeconómicos, las restricciones cambiarias y la inestabilidad legal y de políticas públicas han retrasado el desarrollo productivo”, aseguran desde Invecq. Y agregan: “La decisión de las empresas de avanzar en inversiones de tan largo plazo y escala tan grande es compleja y se da en un marco de competencia global. La política minera también debe ser clara, estable y sostenida en el tiempo. El sector público nacional y provincial deben ser fuertes y eficientes para controlar, aplicar la ley, evaluar apropiadamente los estudios de impacto ambiental y acompañar a las empresas durante el desarrollo de los proyectos”.

Respecto del mercado laboral y sus oportunidades, Domínguez advierte que existe un gap que ya se está viendo y hablando con las empresas, relacionado no tanto con la falta de profesionales sino de empleados calificados. Por ejemplo, de perfiles que puedan manejar o reparar un camión en altura. “Por ahora son las empresas las que están realizando por su cuenta las capacitaciones para la mano de obra. Pero todavía hay tiempo para hacer las cosas bien, entendiendo que hay una posibilidad de crecimiento de trabajo genuino para un sector que, justamente, está golpeado en términos laboral. No hay que dar por sentado que vaya a ocurrir”.

Por su parte, Montamat destaca la importancia de que haya una complementación público-privada en lo que refiere a obras de infraestructura que contribuyan a apuntalar el crecimiento de los sectores más dinámicos. “Los privados están haciendo los ductos y las obras en zonas portuarias, donde también tiene que haber infraestructura pública. Las zonas mineras y petroleras están recibiendo regalías importantes, con lo cual es importante que esos recursos vayan a fondo a complementar la infraestructura privada para que se traduzca en brindar más y mejor movilidad al factor trabajo”.

Para los expertos, la materialización efectiva de las inversiones previstas será consecuencia de todo lo mencionado anteriormente. “Dependerá de la estabilidad de las reglas de juego: cambios que afecten la seguridad jurídica o eleven los costos operativos podrían moderar las expectativas de desarrollo. A su vez, el impacto sobre el empleo estará condicionado por la capacidad de la cadena de valor para acceder al financiamiento necesario y acompañar la expansión del sector”.