Hackearon un exchange de criptomonedas y se robaron más de US$350 millones

El exchange de criptomonedas Bitget suspendió los retiros de fondos de sus clientes luego del robo de criptomonedas por un valor aproximado de US$351,6 millones en un hackeo, informó la compañía, que aseguró que todos los fondos de los usuarios estaban a salvo.

Bitget detectó el jueves “transferencias no autorizadas” desde algunas de sus billeteras y “suspendió temporalmente” los retiros de los clientes, informó Gracy Chen, CEO de la compañía con sede en Seychelles, en un comunicado publicado en X.

Chen aseguró que todos los fondos de los usuarios estaban a salvo y que la pérdida sería cubierta con fondos propios de Bitget.

[SECURITY NOTICE] Bitget Hot Wallet Incident — September 24, 2026



At 18:31 UTC on September 24, 2026, Bitget's security systems detected unauthorized transfers from some of our hot wallets. Our security team activated emergency response protocols immediately.



What we have… — Gracy Chen @Bitget (@GracyBitget) September 24, 2026

“Los retiros continúan suspendidos temporalmente como medida de precaución de seguridad, no debido a una falta de fondos”, dijo Chen a Reuters en una declaración enviada por correo electrónico el viernes.

Bitget afirma que tiene más de 120 millones de usuarios, lo que la convierte en uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo.

Durante años, los exchanges de criptomonedas fueron blanco de hackeos y robos. El año pasado, al exchange de criptomonedas Bybit le robaron US$1500 millones en un hackeo que el FBI atribuyó a hackers norcoreanos. Corea del Norte niega habitualmente su participación en hackeos informáticos o robos de criptomonedas.

Las autoridades señalaron que los delincuentes pueden mover rápidamente las criptomonedas robadas a través de las fronteras, sin utilizar el sistema financiero tradicional.

El hackeo, en detalle

En las últimas horas, Chen volvió a postear en X para transmitir seguridad a los usuarios y dio detalles sobre la investigación en curso respecto a lo ocurrido. “Nuestro equipo de seguridad ha logrado avances iniciales en el rastreo del origen. El atacante comprometió un sistema backend crítico dentro de nuestra infraestructura de billetera, lo usó para falsificar datos de transacciones y activó nuestro proceso de autorización para transferir fondos”, escribió la ejecutiva.

Y agregó: “Se ha descartado el compromiso de la clave privada, lo que excluye los escenarios de riesgo más graves. Se confirma la contención de pérdidas. No es posible que se produzcan más transferencias no autorizadas”.

Here is what we can confirm at this stage:



On the attack:

Our security team has made initial progress in tracing the source. The attacker compromised a critical backend system within our wallet infrastructure, used it to spoof transaction data, and triggered our authorization… https://t.co/5nINjwbXpC — Gracy Chen @Bitget (@GracyBitget) September 25, 2026

Por otro lado, explicó que el método de intrusión en el sistema sigue bajo “investigación activa”. “Se enviará un informe técnico completo una vez que se confirme”, precisó.

En esa línea, aseguró que equipos técnicos se encuentran trabajando en paralelo en la remediación del sistema y el fortalecimiento de la seguridad. Por su parte, la restauración de retiros “se está preparando en paralelo”.

“Anunciaremos un cronograma tan pronto como se confirme; no nos comprometemos a un plazo que no podamos garantizar”, concluyó la ejecutiva.

En ese contexto, desde la plataforma también recomendaron a los usuarios a “mantenerse alerta” y verificar cuentas, mensajes y enlaces relacionados con Bitget antes de interactuar con ellos. “Tenga cuidado con los impostores y los enlaces sospechosos que afirman ser oficiales”, remarcaron.