En medio del creciente temor por los precios, Alberto Fernández encuentra un dato clave para celebrar

En medio de una fuerte tormenta interna en el Frente de Todos y la creciente preocupación por la suba de precios, el Gobierno encontró hoy una serie de datos oficiales para poder izar nuevamente sus banderas. El desempleo cayó al 7% a fines de 2021 -el nivel más bajo desde 2016-, pese a que la creación de trabajo es todavía de baja calidad.

El informe sobre mercado laboral del cuarto trimestre del Indec mostró una caída de cuatro puntos, desde el 11% registrado a fines de 2020 (un año de pandemia), y un fuerte avance, de 3,5 puntos, en la tasa de empleo (pasó de 40,1% a 43,6%). No hay un dato de desempleo más bajo en la serie nueva de 2016 de la Encuestas Permanente de Hogares (EPH) nacida tras la manipulación que hizo el kirchnerismo de todos los datos oficiales del organismo estadístico.

En base a datos proyectados a la población total, se registraron en un año 740.000 desocupados menos. Los desempleados son 1,5 millones de personas en el país. La cantidad de empleados subió, en tanto, en 1,7 millones de personas. Los ocupados demandantes de empleo se reducen en un año, pero levemente, y siguen en un alto nivel (17,4%). En tanto, la subocupación, entre 2020 y 2021, pasó de 15,1% a 12,1%, un descenso pronunciado de tres puntos.

“Por cuestiones estacionales, la desocupación baja en los cuartos trimestres del año, así es que en el cuarto trimestre de 2017 (7,2%) y en el de 2016 (7,6%) se encuentran los anteriores registros más bajos desde 2016″, recalcó el Ministerio de Economía apenas conocido el dato. “La tasa de desocupación alcanzada en el último trimestre del año cayó 1,2 puntos porcentuales en la comparación trimestral (contra el 8,2% en tercer trimestre de 2021) y -4 punto en la comparación interanual (contra 11% en cuarto trimestre de 2020)”, agregó la cartera que dirige Martín Guzmán.

“El Indec acaba de publicar los datos del cuarto trimestre 2021: las mujeres alcanzaron un récord en su tasa de empleo desde 2003. Lo venimos diciendo: la recuperación es con las mujeres como protagonistas”, tuiteó, en tanto, Mercedes D’Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Palacio de Hacienda.

📈RÉCORD DE EMPLEO PARA LAS MUJERES 🇦🇷



El @INDECArgentina acaba de publicar los datos del 4to trimestre 2021: 📢las mujeres alcanzaron un récord en su tasa de empleo desde 2003.

Lo venimos diciendo: la recuperación es con las mujeres como protagonistas. pic.twitter.com/H4Xadwahey — Mercedes DAlessandro 💚 (@dalesmm) March 23, 2022

Pese a los buenos resultados que mostró el mercado laboral a fines del año pasado, el números de registros que lleva el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), procesado por el Ministerio de Trabajo, seguía mostrando que el empleo de calidad todavía no había podido lograr superar los niveles que tenía al cierre del gobierno de Juntos por el Cambio.

En diciembre de 2019, la cantidad de asalariados privados registrados era de 6.020.700, mientras que a fines de diciembre pasado llegaba a 6.013.700, o sea, unos 7000 trabajadores menos en ese segmento (el que tiene derechos plenos). Caso contrario, empleados públicos, monotributistas y monotributistas sociales reflejaban fuertes alzas entre 2020 y 2021.

“Eso es lo que explica la alta pobreza: empleo de bajos ingresos, mucho informal. Para que aumente el empleo formal hace falta un horizonte macro, y sin duda, reformas que incentiven la contratación formal”, dijo María Constiglione Cotter, directora en la consultora C&T Asesores Económicos.

“La gran duda queda en la composición del empleo, porque los datos del Indec están dando que el empleo asalariado registrado creció 13% respecto a 2021. Pero cuando uno mira los datos del Ministerio de Trabajo de empleo registrado, que este es el dato duro, arroja que crece sólo 3%”, afirmó Jorge Colina, especialistas de Idesa.

“La diferencia no es menor, porque según los datos del Indec todo el aumento de la ocupación sería empleo asalariado, de los cuales dos tercios serían asalariados registrados y un tercio asalariados no registrados. Pero, según los datos del Ministerio de Trabajo, del total de aumento del empleo asalariado, dos tercios sería no registrado y sólo un tercio registrado”, dijo Colina y cerró: “No hay consistencia entre ambas fuentes. Lo cierto es que el dato duro es el del Ministerio de Trabajo, que dice que el empleo registrado creció 3%. Con lo cual, por diferencia, quedaría que la mayor parte del aumento del empleo asalariado fue informal”.