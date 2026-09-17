El desempleo tuvo una leve suba en el segundo trimestre y llegó al 7,9%, informó el Indec

El desempleo no presentó una variación considerable en el segundo trimestre del año. Se ubicó en 7,9%, lo que representó una leve suba respecto del 7,8% del período de tres meses previos y del 7,6% de igual trimestre de 2025.

El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe “Mercado de Trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos”, donde indicó que, para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados, ninguna de esas diferencias representa una variación estadísticamente significativa.

El relevamiento oficial del desempleo se realiza en 31 aglomerados urbanos, territorio en el que se registró 1,2 millón de desocupados en el cuarto trimestre. La tasa de desocupación está definida por las personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa (PEA).

Según la cantidad de población proyectada a todo el país (47,5 millones), el número de desempleados fue de 1.800.630. Se trata de 34.342 desocupados más que en el período de tres meses previo. 1.834.972

El Indec también informó que la tasa de actividad llegó a 48,9% y la de empleo, a 45%. La primera aumentó 0,8 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025, una diferencia que el Indec sí calificó como estadísticamente significativa. La tasa de empleo, en cambio, no mostró un cambio significativo en la comparación interanual.

Según analistas, como también ocurrió el año pasado, aun en un contexto complicado para la actividad económica, que incluye cierre de empresas, el desempleo no se dispara debido a que muchas personas se vuelcan a lo que se conoce como “trabajo de aplicaciones”, sobre todo de servicios de transporte o delivery.

Los datos que surgen del informe oficial avalan la conclusión de los analistas, ya que muestran un avance de la informalidad laboral. La proporción de ocupados con empleo informal alcanzó el 45%, frente al 43,2% registrado un año antes. En cantidades, el relevamiento contabilizó 6,10 millones de personas con empleo informal dentro de los 31 aglomerados, unas 348.000 más que en el segundo trimestre de 2025.

El organismo estadístico remarcó que, a partir de este trimestre, el informe incorpora una nueva sección donde se presentan datos sobre informalidad laboral según variables de corte seleccionadas. “Estos indicadores complementan a las principales tasas del mercado de trabajo al aportar información sobre la condición de formalidad de la población ocupada”, explicó.

A partir de esta nueva información, se puede observar que la participación de los cuentapropistas en el empleo informal pasó de 34,3% a 37,3% en un año. Por otra parte, la subocupación –personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más– se situó en 11,5%.

El economista Jorge Colina, director del Instituto Argentino para el Desarrollo Argentino (Idesa), dijo que, tomando los 31 grandes aglomerados urbanos que releva el Indec, “la cantidad de desempleados aumentó en 73.000 y el mayor deterioro se observa en el aumento de la informalidad”.

Colina remarcó que, de hecho, “el empleo total aumentó en 265.000 personas, lo que se compone de una caída de 60.000 asalariados registrados menos y 330.000 informales más”. Y agregó: “Todo el aumento de los informales es como cuentapropista”.

En tanto, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, la tasa de actividad ha crecido levemente sin que esto incremente el desempleo, porque se ha absorbido a través de trabajo informal. “No se está creando empleo formal, no hay grandes cambios en los datos agregados, pero hay procesos de mutación o transformación dentro de las actividades laborales formales”, analizó el especialista.

Salvia insistió en que “hay un achicamiento de actividades en los sectores tradicionales, como el industrial y tradicional, mientras que crecen los servicios, el comercio y formas laborales más precarias, autónomas y de baja productividad”.

Como viene ocurriendo en los últimos trimestres relevados, las diferencias territoriales fueron marcadas. La región Pampeana registró una desocupación de 9,7%, mientras que en el Noroeste fue de 4,3%. Entre los aglomerados, Gran Rosario presentó una tasa de 11,5% y Gran Córdoba, de 10,5%. En los partidos del Gran Buenos Aires llegó a 8,8%; en la ciudad de Buenos Aires fue de 5,6%.

El desempleo también fue mayor en los aglomerados de 500.000 habitantes o más, donde alcanzó el 8,3%, que en los de menor tamaño, con 6%. Para los aglomerados del interior, el Indec identificó una suba estadísticamente significativa de la desocupación: pasó de 6,8% a 7,6% entre el primero y el segundo trimestre.