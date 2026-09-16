Calendario PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en octubre de 2026
Los beneficiarios tienen una aumento del 1,66%; cuál es el valor total si se suma el bono previsional
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Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), reciben en octubre un incremento automático del 1,66%, por la actualización mensual que se realiza con el último índice inflacionario.
Así, los titulares de las PNC tienen un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Como es habitual, las PNC forman parte del grupo de prestaciones que se acreditan al inicio del calendario mensual, por lo que los pagos están previstos en la segunda semana de octubre.
Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en octubre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$435.748,51
$70.000
$505.748,51
Jubilación máxima
$2.932.174,86
-
$2.932.174,86
PUAM
$348.598,80
$70.000
$418.598,8
PNC (Invalidez/Vejez)
$305.023,95
$70.000
$375.023,95
Cómo se distribuye el bono previsional de octubre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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