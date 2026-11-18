En un evento realizado en el Palacio Libertad del que participaron ejecutivos de finanzas, académicos y dirigentes políticos, la firma de auditoría y consultoría BDO entregó su premio al CFO del Año. El reconocimiento correspondiente a 2026 quedó en manos de Martín de los Santos, director financiero de Mercado Libre, quien fue elegido por un jurado de presidentes de empresas y referentes del mundo financiero con una metodología desarrollada por la Universidad del CEMA (UCEMA).

De los Santos es el CFO de Mercado Libre desde 2023, pero ingresó a la compañía fundada por Marcos Galperin hace más de dos décadas. Con un MBA de la Universidad de Stanford, antes de ser CFO ocupó la vicepresidencia de Desarrollo Corporativo, donde desarrolló el negocio de créditos de la empresa. Previamente, trabajó en Impsa, Goldman Sachs, McKinsey y Vostu.

A través de un video (ya que se encontraba de viaje), De los Santos agradeció el reconocimiento a BDO y a la Universidad del CEMA, con la que lo une -dijo- una relación especial porque su esposa es egresada de esa casa de estudios.

Para la elección del CFO del año (premio que BDO otorga hace más de una década), un jurado integrado por CEO y ejecutivos como Martín Galdeano (presidente de Ford Sudamérica), Rodrigo Hermida (vicepresidente regional de Thomson Reuters), Fabián Kon (presidente de Grupo Galicia), Gustavo Manríquez (CEO de Supervielle), Anna Cohen (presidente de Cohen), Dante Dell’Elce (CEO de Litoral Gas), Gerardo Molinaro (vicepresidente de DLS Archer), Isela Costantini (asesora estratégica del Grupo ST), Jackie Maubre (asesora de Knightrader Capital Argentina), José Dapena (director del departamento de Finanzas de la UCEMA), Pablo Birbrayer (Managing Partner en BEX Consulting) y Miguel Carugati (Managing Partner de Page Executive) votó al ganador a partir de un listado previo de candidatos nominados por sus pares a través de una encuesta.

“El CFO tiene hoy un papel cada vez más relevante en las decisiones que definen el rumbo de las empresas. Su aporte no se limita a la gestión financiera: también implica evaluar escenarios, asignar recursos y acompañar la estrategia del negocio”, señaló Claudio Doller, CEO de BDO en la Argentina.