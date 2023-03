El dólar comercial se arrima a los $200 pero no puede achicar la brecha y el BCRA sigue perdiendo reservas

escuchar

El valor “testimonial” del dólar oficial (aquel que sólo rige para los importadores que mantienen acceso al mercado y algunos exportadores exceptuados de las retenciones) quedó a un pasito de superar los $200 en su valor de cierre (quedó a $199,95 para la compra, aunque había llegado a negociarse a $200,03), sólo porque el Banco Central (BCRA) usó otros US$66 millones de sus menguantes reservas netas para contenerlo.

Se trata de la mayor venta en lo que va del mes (la más alta desde mitad de febrero a la vez), y un monto que representa el 16,8% de los US$394,2 millones operados en el segmento de contado.

Esto hace a su vez que esa entidad ya lleve sacrificados unos US$200 millones en lo que va del mes y algo más de US$1400 millones en lo que va del año sólo para poder tener bajo control ese precio, un nivel de drenaje que preocupa cada vez más al mercado y resultará insostenible de no ser frenado en algunas semanas.

De hecho, los operadores ya temen que el saldo de intervenciones sobre el mercado cambiario local sea por primera vez negativo para este mes por primera vez desde 2015, año de despedida de la gestión de Cristina Kirchner y en que se había recaído en un atraso del tipo de cambio aún mayor al actual. Ese año, marzo cerró con un rojo de US$442 millones.

Después de todo, los saldos de marzo habían sido siempre positivo incluso para la gestión Fernández (por US$136 millones en 2020, US$1472 millones en 2021 y US$275 el año pasado), sin que se haya apelado a planes de estímulo a la oferta, como sucediera en septiembre y diciembre con el dólar soja.

El saldo anual del Banco Central por sus intervenciones en el mercado de cambios, mes a mes.

“En sólo dos de los últimos siete años con control de cambios el saldo final de marzo fue negativo, porque empieza a entrar la cosecha gruesa. Claro que ahora la previsión es que esta oferta temprana del agro no estará disponible este año ya que la sequía no sólo recortó la producción en, por ahora, 30/35%, sino que además demoró al menos un mes la cosecha. Como si fuera parte de una tormenta perfecta, del lado de la demanda, en marzo se da un salto estacional significativo en la actividad de sectores demandantes de divisas. A modo de ilustración, la industria manufacturera tiene un salto de 15,5% mensual. Por ende, la represión sobre la demanda autorizada del primer trimestre será aún más difícil de sobrellevar a partir de ahora para la autoridad monetaria”, explicaron en un informe los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Todo esto sucede, además, cuando no hay información oficial (ni del Gobierno ni del FMI) sobre la modificación de la meta de reservas a tan sólo 23 días del cierre del trimestre.

“Según nuestros cálculos, el BCRA debería comprar US$4150 millones de aquí a fin de mes para cumplir con el target, en caso de no haber novedades. Pero el problema de las reservas no es la meta sino el nivel en sí mismo. Medidas con la métrica del FMI (que permite contabilizar la totalidad del financiamiento neto sin importar si esos DEGs están o no en cada momento en las arcas del BCRA), el stock está en US$4142 millones, aunque si se miden contabilizando sólo los DEGs que efectivamente están depositados en el BCRA, esta cifra baja a US$1969 millones. En otras palabras, la autoridad monetaria tiene menos de US$2000 millones para intervenir en el mercado de cambios”, advierten en el mismo informe.

La evolución de las reservas del Banco Central.

Lo llamativo del tema es que el BCRA vuelva a ralentizar el ajuste del tipo de cambio en este contexto. “El ritmo de deslizamiento del dólar mayorista cae: en los tres primeros días de esta semana subió $1,67 contra $1,89 de aumento en idéntico lapso de la semana anterior”, observó oportuno el analista Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Sucede que insiste en esta estrategia cuando el dólar vuelve a fortalecerse a nivel global ante la expectativa de una nueva y fuerte suba de tasas en los Estados Unidos, lo que acelera la pérdida de competitividad del peso, ya erosionada por la muy alta inflación local. Y en momentos en que los precios libres del dólar en la plaza local vuelven a empinarse, lo que provoca que la brecha cambiaria se consolide en torno al 100%.