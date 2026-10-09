El dólar oficial cerró a $1535 y el riesgo país se mantiene por debajo de los 600 puntos

El dólar oficial minorista registró una leve baja este viernes tras días de estabilidad. En tanto, los bonos soberanos suben por segunda jornada consecutiva y el riesgo país se mantiene por debajo de los 600 puntos tras perforar esa marca este lunes. Se trató de una semana de volatilidad para los activos argentinos a partir del entusiasmo tras los resultados de las elecciones en Brasil, mientras que el precio del petróleo superó los US$100 y tasas de los títulos estadounidenses siguieron elevadas.

El tipo de cambio minorista apareció en las pantallas del Banco Nación a $1535 para la venta, $5 menos que el valor que sostuvo desde el pasado 2 de octubre (-0,3%). El precio promedio en todos los bancos fue de $1537,17, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

La estabilidad cambiaria predominó en la semana (Foto: Pexels)

En tanto, el dólar mayorista sumó $1,50 (+0,1%) y operó a $1517. Mantuvo una distancia del 27% con el techo de la banda cambiaria, establecida hoy a $1928,82. Gustavo Quintana destacó a través de su cuenta de X que en la semana el tipo de cambio bajó $3, algo menos que los $5,50 de caída registrada en la semana previa. De esa forma, se ubica en los mismos niveles en los que cerró septiembre.

Los dólares financieros se encuentran estables: el MEP figura en las pantallas a $1538,58 y el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1612,68.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) observaron que, desde el inicio de la semana, el peso se apreció de forma moderada. Se lo adjudicó a una mayor fortaleza del real después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, lo que benefició a las monedas de la región.

Mercados hoy

Los bonos soberanos registran leves subas por segundo día consecutivo. Tanto los Bonares como los Globales ascienden hasta 0,4% (AL30D, AL35D y GD30D).

Sin embargo, el riesgo país suma dos unidades y se ubica en los 590 (+0,3%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Si bien los últimos dos días tendió al alza de forma moderada, el indicador elaborado por JP Morgan retrocedió esta semana 65 unidades, lo que le permitió perforar la barrera de los 600 puntos, la cual superó a fines de septiembre.

En los primeros días del mes tuvo una diferencia de 17 unidades contra los 607 puntos con los que cerró septiembre (-2,8%). No obstante, se posicionó 19 unidades por encima del valor con el que inició el año (+3,3%).

Desde PPI destacaron que la deuda soberana en dólares recuperó terreno en sintonía con los emergentes tras el impulso del resultado favorable a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de Brasil. “En un marco donde las tasas a nivel global se mantuvieron relativamente estables, el mejor ánimo no fue exclusivo de Argentina: los activos emergentes también operaron al alza”, señalaron. En ese sentido, el ETF EMB, referencia de la deuda soberana de alto riesgo, avanza 0,2% en la rueda y acumula en la semana una suba de 1,12%. A esto se le suma que la tasa de los bonos estadounidenses a diez años suma dos puntos básicos hasta 2,25%.

Las acciones argentinas caen tanto en Wall Street como en el mercado local Reuters - Archivo

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se tiñen de rojo, a contramano de los principales índices de Wall Street. Telecom lidera las caídas (-3,1%), seguido de Globant (-2,1%) e Irsa (-2%). En tanto, suben Ternium (+3%), Tenaris (+1,5%) y Mercado Libre (+1,3%).

El S&P Merval cede 0,4% hasta las 2.820.435 unidades, lo equivalente a US$1749 al ajustar al dólar CCL (-0,6%). Retroceden mayormente Telecom (-3,3%), Cresud (-2,1%) e Irsa (-2%). A contramano, Aluar aumenta 2,2%.