El dólar subió y el Banco Central no compró divisas para evitar un aumento mayor

El Banco Central (BCRA) hoy no sumó dólares a sus reservas por intervenciones en el mercado de cambios. De esta manera, cortó una racha compradora de 27 jornadas para evitar que el dólar mayorista, que escaló $3,50 en el día (quedó en $1502,50/$1511,50 por unidad para compra y venta), pudiera cerrar incluso con un avance más significativo.

La abstinencia oficial estuvo vinculada, además, con la acotada actividad que se registró en la rueda por el feriado en Estados Unidos (plaza de referencia). Esto quedó a la vista en los apenas US$299 millones operados de contado. “El promedio del mes es de US$657 millones por día e incluso había sido de US$736,3 millones el viernes”, dijo Javier Giordano, de CFA.

Fue la tercera vez en el año, al cabo de las 167 ruedas ya transcurridas, en la que la autoridad monetaria decidió no intervenir en la plaza cambiaria. No lo hizo el primer día del año (el 2 de enero) y tampoco el 28 de julio, día en que el Tesoro Nacional se desprendió de US$146 millones que tenía ahorrados para encarar pagos de deuda. Así evitó entonces que el billete mayorista superara los $1500. Esa operación dejó a la vista que el sistema de flotación entre bandas no es “libre”, como lo presentó el Gobierno.

Se achica el saldo de intervenciones

El celo que el Gobierno muestra por mantener bajo control el tipo de cambio quedó a la vista hoy, además, al emitir el Ministerio de Economía US$2000 millones en nuevas letras ajustables por el dólar oficial para poder canjeárselas al BCRA por un título en pesos a tasa fija.

Esa operación apunta a devolverle poder de fuego al BCRA para contener la suba del billete. La idea de fondo es que su estabilidad colabore para que la inflación siga moviéndose a la baja en los próximos meses.

La falta de presencia oficial en el mercado se repitió hoy, por tercera vez en el año, precisamente para evitar agregarle presión alcista al billete que, si bien había abierto la jornada ofrecido a $1508 (mismo precio del cierre previo), “de a poco se fue acomodando unos puntos más arriba, en la zona de $1510, y ya hacia el mediodía había subido algunos puntos más hasta $1512, nivel en que logró estabilizarse para finalmente cerrar a $1511,50”, describió el operador Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

La falta de este ingreso, ya habitual, colaboró para que las reservas brutas o totales del BCRA cayeran levemente en la jornada, al cerrar en US$50.733 millones, US$26 millones por debajo de su clausura el viernes.

Aun así, y pese a que compra cada vez menos (adquirió US$81 millones en las primeras cinco ruedas del mes, monto 27% inferior al mismo período de agosto), desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario la entidad presidida por Santiago Bausili ya compró US$14.176 millones.