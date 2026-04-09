El FMI prevé una revisión a la baja del crecimiento global por el impacto de la guerra en Medio Oriente

WASHINGTON.- Mientras la tensión por la guerra en Medio Oriente se mantiene latente en medio de la frágil tregua anunciada por Donald Trump el martes pasado, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló que el “escenario más optimista” del organismo implica “una revisión a la baja del crecimiento global” a raíz del impacto del conflicto bélico.

“Lo que sí sabemos es que el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz resulta duradera”, indicó, en referencia a la tregua, en una presentación en Washington en la previa de la Asamblea de Primavera del organismo, que empezará el lunes.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en un discurso en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

Allí, Georgieva adelantó que “dadas las incertidumbres” provocadas por la guerra en Medio Oriente -que transita su sexta semana- la publicación de “Perspectivas económicas mundiales” que se dará a conocer la próxima semana incluirá una serie de escenarios, aunque “incluso en el mejor de los casos, no habrá un regreso limpio y ordenado al statu quo ante“. En enero, el FMI había pronosticado un crecimiento global del 3,3% en 2026 y del 3,2% en 2027.

“De no haber sido por esta conmoción, habríamos revisado al alza nuestras proyecciones de crecimiento mundial. Sin embargo, ahora, incluso nuestro escenario más optimista implica una revisión a la baja del crecimiento. ¿Por qué? Debido a los daños en las infraestructuras, las perturbaciones en el suministro, la pérdida de confianza y otros efectos persistentes", dijo la directora gerente del FMI.

La directora gerente declaró que el organismo prevé que la demanda a corto plazo de apoyo financiero del FMI aumente a una cifra de entre 20.000 y 50.000 millones de dólares, como consecuencia de los efectos colaterales de la guerra en Medio Oriente.

Destrucción en un barrio de Beirut tras un ataque de Israel. - - AFP

Señaló que el conflicto está poniendo a prueba la economía mundial, y destacó que la reducción del 13% en el flujo diario de petróleo a nivel global y un recorte del 20% en el gas natural licuado (GNL) desencadenaron una conmoción en la oferta que disparó los precios de la energía, al tiempo que perturbaron las cadenas de suministro.

En ese sentido, remarcó que el complejo de Ras Laffan, en Qatar, que produce el 93% del GNL del Golfo, permaneció cerrado desde el 2 de marzo y podría tardar entre tres y cinco años en recuperar su plena capacidad.

“Lo cierto es que no sabemos realmente qué depara el futuro para el tránsito a través del estrecho de Ormuz o, de hecho, para la recuperación del tráfico aéreo regional”, añadió, en referencia a la estratégica vía marítima por la que pasa un quinto del suministro de curdo global y cuya reapertura total es esperada en el marco de la tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el suministro de petróleo global. - - NASA Earth Observatory

“Los responsables políticos pueden ayudar de muchas maneras, y, sin duda, deben tener cuidado de no empeorar las cosas. Hago un llamado a todos los países para que rechacen las medidas unilaterales —controles a las exportaciones, controles de precios, etcétera— que pueden desestabilizar aún más las condiciones globales: no echen nafta al fuego“, dijo.

Georgieva dijo, además, que existen variaciones significativas en todo el mundo, y que “los países capaces de exportar petróleo y gas sin interrupciones son los menos afectados”, aunque no dio especificaciones.

El mes pasado, el organismo había destacado que la Argentina “resistió relativamente bien” el impacto de la guerra en Medio Oriente "especialmente si se considera que ahora es un exportador neto de energía“.

“Sin embargo, dado que el petróleo es una materia prima de carácter global, incluso los países exportadores de petróleo situados lejos de la región afectada —y que se benefician de una mejora en sus términos de intercambio— han sentido los efectos del encarecimiento del petróleo“, recalcó Georgieva en su presentación en Washington.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso de apertura para las Reuniones de Primavera de 2026 en la sede del FMI en Washington, el 9 de abril de 2026. KENT NISHIMURA - AFP

La directora gerente del organismo multilateral agregó que, por el contrario, “los países directamente perturbados por la guerra, incluidos los exportadores de petróleo y gas que sufrieron el bloqueo, así como aquellos que dependen de la importación de petróleo y gas, siguen soportando la peor parte del impacto” de la guerra.

“La magnitud de este impacto dependerá, en gran medida, del espacio de maniobra en materia de políticas del que dispongan los países —incluidas las reservas estratégicas de petróleo y gas—, dado el lapso de cinco semanas en el tráfico de buques cisterna provenientes del Golfo", añadió en la previa de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial (BM), del 13 al 18 de abril.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo, en una reunión el año pasado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, junto a otros miembros del equipo económico, tienen previsto viajar la próxima semana a Washington para participar de la Asamblea.

La visita se producirá en medio de la segunda revisión del programa entre el FMI y la Argentina por US$20.000 millones (anunciado el 11 de abril del año pasado), de la que depende un desembolso de US$1000 millones.