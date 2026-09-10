El FMI reconoció que monitorea el aumento de la morosidad en la Argentina y confirmó que este mes empieza la tercera revisión del acuerdo

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció este jueves que sigue de cerca el aumento de la morosidad crediticia en la Argentina, aunque afirmó que no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país, al tiempo que confirmó que l a próxima misión del staff técnico para la tercera revisión del acuerdo está programada para comenzar la semana del 21 de septiembre.

“Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera en la Argentina”, señaló la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, ante una consulta de LA NACION en una conferencia de prensa en la sede del organismo, en Washington.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en su último encuentro en el marco de la cumbre del G20 en Asheville, la semana pasada. @LuisCaputoAR

“Básicamente, lo que observamos en la Argentina es que el endeudamiento de los hogares se mantiene relativamente bajo. Representa alrededor del 8% del PBI, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina. Asimismo, vemos que los bancos cuentan con buenos niveles de capitalización y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de su cartera de créditos en mora”, amplió Kozack.

La refinanciación de empresas y familias que se atrasaron en los pagos de sus deudas está en niveles récord, y la mora volvió a subir en julio después del leve descenso registrado en junio. La irregularidad de los créditos a los hogares aumentó del 12,77% al 12,94%, según un relevamiento de la consultora 1816.

El presidente Javier Milei y y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Buenos Aires. FMI

La mora privada total, en tanto, pasó del 7,63% al 7,73% y entre las empresas subió del 3,50% al 3,61% durante julio. Entre los hogares, aumentó en 23 de las 30 principales entidades. El deterioro amenaza con limitar la recuperación del crédito, herramienta con la que el Gobierno busca reactivar la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado en una entrevista con LA NACION la semana pasada, en el marco de una cumbre del G-20 en Asheville (Carolina del Norte), que en el Fondo no había preocupación sobre la morosidad crediticia en la Argentina ni consultas al respecto.

Por otra parte, la directora de Comunicación del organismo dijo este jueves que, de cara al futuro, la “prioridad clave” para la Argentina sigue siendo “fortalecer aún más sus marcos de políticas y su resiliencia económica”.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto a la directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

“Esto incluye continuar recomponiendo sus reservas, seguir reduciendo los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal que se ha establecido y fortalecer aún más los marcos de políticas para preparar al país ante futuras perturbaciones”, sostuvo Kozack, que precisó que la misión técnica para la tercera revisión del acuerdo entre el FMI y la Argentina comenzará en la semana del 21 de septiembre.

Kozack también indicó que las propuestas de reforma orientadas a fortalecer el mandato y la independencia del Banco Central (BCRA), que preside Santiago Bausili, “deberían contribuir al proceso de desinflación y, en última instancia, conducir a una mejora de los ingresos reales de los hogares argentinos a lo largo del tiempo”.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, en el Senado. Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado - Charly Diaz Azcue

“Tanto el Fondo como las autoridades argentinas reconocen la importancia de ampliar los beneficios de la estabilización y el crecimiento. Hasta ahora, el crecimiento ha sido impulsado en gran medida por los sectores energético, minero y agrícola. Es evidente, tanto para nosotros como para las autoridades, que sería beneficioso ampliar este alcance”, remarcó Kozack.

En ese sentido, la directora de Comunicación señaló que se está trabajando para “superar los cuellos de botella” en infraestructura mediante la licitación de grandes redes de rutas y sistemas ferroviarios de carga, “respaldada por una mayor previsibilidad fiscal y regulatoria”.

“También se continúa trabajando para profundizar los mercados de crédito en la Argentina, incluyendo mecanismos de mercado para desarrollar fuentes de financiamiento a más largo plazo para el crédito hipotecario”, explicó Kozack, que agregó que todas esas políticas apuntan a ampliar los logros en materia de estabilización y crecimiento.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, junto a Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, Y Luis Caputo, ministro de Economía, en Loma Campana, Vaca Muerta. Presidencia

Según confirmaron fuentes privadas y del Ministerio de Economía a LA NACION, el Gobierno mantiene negociaciones con bancos internacionales como parte del plan para conseguir en las próximas semanas financiamiento por alrededor de US$1000 millones para afrontar los vencimientos de deuda sin recurrir a una emisión en los mercados internacionales, donde el costo volvió a subir no solo para la Argentina. Los créditos estarán garantizados por organismos regionales.

“Si bien es cierto que a veces se observan altibajos en los datos mensuales, nuestro enfoque se centra en la trayectoria general y en las reformas y políticas que respaldarán dicha trayectoria, permitiendo así ampliar el entorno y las oportunidades de crecimiento para la Argentina”, dijo Kozack, que destacó los “avances notables” que logró el Gobierno en la estabilización de la economía.

En ese sentido, remarcó que el país consiguió dos años consecutivos de superávit fiscal primario por primera vez en 15 años y volvió a destacar la reducción de la inflación a cerca del 30% anual, el retorno del crecimiento, la reducción de la pobreza y la recomposición de las reservas internacionales.

“Y, lo que es importante, se fortaleció la confianza del mercado. Esto se ha reflejado en menores costos de endeudamiento, mejoras en las calificaciones crediticias y una creciente cartera de proyectos de inversión privada”, señaló.