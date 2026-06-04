El FMI valoró la recuperación de las reservas del BCRA y sostuvo que fue “notablemente superior” a la prevista

WASHINGTON.- En una nueva muestra de respaldo al programa acordado con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró este jueves el ritmo en la compra de reservas del Banco Central (BCRA), que en lo que va del año sumó más de US$10.000 millones, y calificó ese desempeño como “notablemente superior a lo previsto”.

“En la Argentina se están llevando a cabo importantes esfuerzos para fortalecer la estabilidad externa y la resiliencia económica. Desde el inicio del presente año, el BCRA ya adquirió US$10.000 millones en divisas para engrosar sus reservas. Esto implica que las reservas internacionales netas aumentaron en más de US$7000 millones, lo que significa que ya se encuentran próximas a alcanzar la meta establecida para finales de este año“, dijo Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.

“Este desempeño, notablemente superior a lo previsto, refleja una balanza comercial más sólida, así como un incremento en los flujos de capital", añadió Kozack en la primera presentación del FMI luego de que el mes pasado el organismo multilateral presentara el staff report tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

La directora de Comunicación del FMI señaló que la balanza comercial se debe, en parte, a una “mayor confianza” y a “mejoras estructurales” en los sectores minero, energético y agrícola.

“La Argentina, como exportador neto de energía, se está beneficiando en el sector externo del aumento de los precios energéticos. Como resultado de esta mejora y del fortalecimiento de su posición externa, los diferenciales de riesgo de Argentina se han estrechado hasta situarse por debajo de los 500 puntos básicos, y recientemente una de las agencias de calificación crediticia elevó su nota", explicó Kozack.

La directiva, que elogió diversos logros del gobierno de Javier Milei, destacó además que “la trayectoria del país sigue siendo muy alentadora”.

Leonardo Madcur, José Luis Daza, Luis Caputo, Kristalina Georgieva, Santiago Bausili y Vladimir Werning, en la sede del FMI en Washington. X

“Existe un reconocimiento compartido de la necesidad de mantener los avances logrados para reducir aún más la inflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. A corto plazo, el enfoque se centrará en seguir reforzando la resiliencia y las reservas externas de la Argentina“, indicó, en otra referencia directa a la acumulación de reservas.

El BCRA, que conduce Santiago Bausili, logró ese acelerado ritmo de compras después de 100 jornadas con saldo positivo de intervenciones en el mercado oficial, en las que acumuló adquisiciones por US$10.020 millones , lo que supone una compra promedio de US$100,2 millones por rueda.

“Esto permitirá al país gestionar mejor las perturbaciones que inevitablemente surgirán —tal como han venido ocurriendo en el conjunto de la economía mundial— y, con el tiempo, le ayudará a asegurar un acceso estable tanto a los mercados de capitales locales como a los internacionales en condiciones más favorables“, agregó Kozack.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

En el comunicado sobre la segunda revisión del acuerdo, el FMI había considerado clave fortalecer la capacidad financiera de la Argentina de cara al próximo ciclo electoral de 2027. En distintos pasajes, el organismo había insistido en la necesidad de reconstruir reservas, mejorar el acceso al financiamiento y mantener planes de contingencia frente a eventuales shocks externos o domésticos.

El FMI, que en el staff report había celebrado los “avances notables” del Gobierno, reconoció este jueves el “significativo progreso” logrado en la estabilización de la economía argentina a lo largo de los últimos dos años y medio, “un avance que, como es evidente, ha sido resaltado en el informe del Artículo IV” presentado el mes pasado.

En particular, Kozack resaltó que la inflación anual bajara de cerca de un 200% a fines de 2023 a un 30% en la actualidad. “El déficit fiscal se redujo en cerca de cinco puntos porcentuales del PBI. Por primera vez en casi dos décadas, Argentina registró superávits fiscales primarios consecutivos”, destacó.

También hizo hincapié en la implementación de “importantes reformas” en materia de política fiscal, comercial y del mercado laboral, algunas de ellas con el respaldo del Congreso, cuyo objetivo es “forjar una economía más abierta y orientada al mercado”.

“Todo este progreso ha propiciado una reducción muy significativa de la pobreza en la Argentina. La tasa de pobreza cayó de más del 50% a menos del 30%, en el lapso de apenas unos pocos años. Asimismo, este descenso en los niveles de pobreza se ha visto respaldado por una mejora en los programas de asistencia social“, dijo Kozack, en una señal de respaldo a la marcha del programa económico del Gobierno.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

De acuerdo al último informe del Indec, la pobreza cayó en el segundo semestre de 2025 y cerró el año en 28,2%, el dato más bajo en siete años.

En relación con las reformas tributaria y jubilatoria, Kozack mencionó que las autoridades “están plenamente comprometidas con su ancla fiscal" y que tienen previsto “seguir fortaleciendo, con el paso del tiempo, los marcos tributarios, de pensiones y fiscales”.

“Ya se han realizado importantes esfuerzos, incluida la reducción gradual de los impuestos al comercio, que generan distorsiones, y la adopción de una fórmula de indexación de las jubilaciones más predecible. Se trata de reformas de gran importancia para la Argentina, con beneficios potencialmente muy significativos para la eficiencia, la equidad y el crecimiento del país a largo plazo”, evaluó.

“Resulta natural, por supuesto, que en este contexto dichas reformas estén siendo objeto de un análisis minucioso”, añadió Kozack, que evitó responder consultas sobre los riesgos y la incertidumbre política que generará el proceso electoral presidencial del año próximo, mencionados en el staff report.