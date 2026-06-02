El gas de la Argentina está en la mira de Brasil y la balanza bilateral podría volverse favorable

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras) organizó un encuentro en el Malba donde Julio Bitelli, embajador de Brasil en la Argentina, fue entrevistado por Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo y presidente del comité de asesoramiento de la consultora Abeceb. Hablaron sobre la oportunidad para la Argentina de volver más favorable, e incluso positiva, la balanza comercial bilateral a través de la exportación de gas, pero también de la compleja relación entre ambos países, y sobre cómo navegó Brasil los reclamos, penalidades y amenazas de Donald Trump contra el gobierno del presidente Lula da Silva.

Para empezar, surgió la palabra pragmatismo por parte del representante diplomático. Se sabe que la relación entre Javier Milei y Lula dista de ser cordial, pero, aun así, negocios son negocios. “Ahora se trata con países que tienen intereses en común. Hoy no es un secreto que los presidentes no tienen una buena relación, si es que tienen una relación, pero eso no impide para nada que se siga trabajando en la relación bilateral”, afirmó.

El embajador fue más allá y dijo que la idea de la patria grande en América Latina es romántica, pero no posible. Hay que trabajar sobre puntos en común e intereses compartidos, opinó.

Aunque Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, el déficit comercial se repite año tras año, y llegó en 2025 a más de US$5600 millones. Como gran oportunidad para mejorar el negativo argentino en la balanza comercial bilateral, se hizo referencia a la necesidad que tiene Brasil de comprar gas. “Si logramos que el gas argentino llegue a Brasil en condiciones competitivas, habrá un impacto directo en la balanza comercial. Le va a dar superávit a la Argentina posiblemente, lo que para nosotros no sería un problema. Puede ser un cambio muy profundo”, aseguró Bitelli.

“Nosotros necesitamos gas, ya que las reservas de Bolivia están mermando, por lo que buscamos otros proveedores. La Argentina está acá al lado, y tiene gas”, dijo. Por este motivo, hay un grupo de trabajo bilateral para trabajar este tema. Destacó también que “hay una hoja de ruta para que en algún momento, de verdad, el gas llegue a Brasil en volúmenes importantes”.

Mientras que los primeros envíos de Vaca Muerta llegaron a Brasil vía Bolivia, se está hablando de proyectos para que el gasoducto llegue directamente a Uruguayana. Es el tema más importante en la agenda bilateral", destacó el diplomático.

Tensa relación entre ambos presidentes

Por otro lado, la relación de Brasil con Estados Unidos tampoco es fácil. Sica hizo referencia a la presión por el tema de los aranceles, ya que el gobierno de Donald Trump recientemente acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales en rubros como las redes sociales, la propiedad intelectual o la deforestación, y amenazó con imponer un arancel general del 25%, aunque con exenciones.

Ante esta situación, el embajador destacó que Estados Unidos es el segundo socio comercial de su país. Ya la administración Trump había hecho referencia a decisiones judiciales en el pasado que “son un tema interno de Brasil. En este punto no se aceptan interferencias externas. Sin embargo, estamos listos para tratar todas las preocupaciones relacionadas con el comercio. Esto ha funcionado muy bien y vamos a seguir por este camino”, aseguró. Además, indicó que casi el 50% de sus ventas externas son bienes industrializados, por lo que tampoco sería beneficioso para Estados Unidos una traba al comercio bilateral.

Argentina-Brasil, mucho más que futbol

“Hay un reclamo muy fuerte en el sector empresarial de la Argentina con respecto al acceso al mercado de Brasil”, dijo Sica. “Si dejamos de lado las restricciones que supimos tener al comercio, siempre dio la sensación de que entrar a ese mercado brasilero es difícil”. agregó.

La respuesta fue que Brasil funciona con una idea de “reciprocidad”, y que fue “increíblemente difícil” navegar las restricciones al comercio que impuso la Argentina, incluyendo las Siras y el cepo, entre otras decisiones administrativas. “Todo eso está solucionado del lado argentino, por lo que creo que hay una reacción natural para que también del lado brasilero los eventuales problemas puedan superarse. Además, el acuerdo con la Unión Europea nos va a obligar a funcionar mejor”, explicó el representante diplomático.

“Vender leche en polvo a Brasil era más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja”, acotó Dante Sica. Se refirió a una vieja batalla del sector para el ingreso de un producto clave en la producción local. El 29 de mayo, se conoció la decisión adoptada por el Comité-Executivo de Gestão (Gecex) de Brasil de suspender, por razones de interés público, la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de leche en polvo originarias de la Argentina y del Uruguay.

Este es un tema que se solucionó usando “los viejos caminos diplomáticos. Algunas cosas viejas están bien”, dijo el embajador, contradiciendo en tono de broma a Luis Caputo. El ministro de Economía había dicho durante su presentación en la apertura de Cambras que, al contrario de una frase viral de El Eternauta, “lo viejo funciona”, en realidad “lo viejo no funciona”, haciendo referencia a las políticas económicas del kirchnerismo.

Sobre el final hubo un contrapunto “picante”. El embajador hizo referencia a que el año pasado Brasil recibió a 3.300.000 argentinos, pero Sica comentó que tuvieron “algún problemita digestivo”. “Y usaron el sistema gratuito de salud en Brasil”, fue la respuesta.

No terminó allí, a pocos días el mundial de futbol, Sica le recordó que, en 2014, cuando la Argentina jugó la final contra Alemania, los hinchas de su país apoyaron a Alemania. Con diplomacia, el embajador respondió que “los europeos están muy agrandados, y los sudamericanos debemos volver al protagonismo”. Sica siguió en tono de broma, “porque ustedes no ganan mucho”, pero el embajador decidió ir por el golpe: “ganen dos mundiales más y hablamos”.