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El Gobierno acordó con los prácticos y se restablecerá el servicio en el puerto

Se convino una reducción tarifaria de 20% y el restablecimiento de asistencia a la navegación de buques; se suspende la aplicación del decreto de desregulación

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Se reanudará la tarea de los prácticos en los puertos
Se reanudará la tarea de los prácticos en los puertosMarcos Brindicci - X90087

El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques.

Según informó el Gobierno, en el marco del entendimiento alcanzado, “se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”.

La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno Nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.

Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados.

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