El Gobierno aprobó el ingreso de dos nuevos proyectos al RIGI para aprovechar el excedente de gas de Vaca Muerta

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se aprobó la adhesión de dos nuevos proyectos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Con estos proyectos, el RIGI ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador por una inversión comprometida de US$49.000 millones.

El primer proyecto aprobado es la construcción de una planta de fertilizantes de Pampa Energía, que va a demandar una inversión de US$2700 millones y generará durante su construcción más de 3500 puestos de trabajo, según informaron en el Ministerio de Economía. Este plan de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada, que es un insumo crítico para el agro. El impacto positivo en divisas superará los US$800 millones anuales.

El lugar exacto en el que se construirá será el Polo Industrial de Bahía Blanca, con una proyección de producción de urea granulada de 2,1 millones de toneladas anuales para fines de 2029. Será la más grande en su tipo de la región y una de las más importantes del mundo.

La producción tendrá como principal mercado de exportación a Brasil, que importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año. La urea granulada es el fertilizante sólido con mayor concentración de nitrógeno (46%). Es esencial para el crecimiento de las plantas, ya que estimula la formación de hojas y tallos. Se aplica directamente sobre la tierra antes o durante la siembra de cultivos como el trigo, el maíz y la soja.

“La estabilidad jurídica e impositiva que brinda el RIGI nos permite acceder al financiamiento externo necesario para concretar inversiones récord. Los cuatro principales proyectos de Pampa y TGS suman casi US$11.000 millones de inversión para transformar el potencial del gas de Vaca Muerta en nuevos empleos y más divisas para la Argentina”, dijo Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

Otra iniciativa

Además, también se aprobó el proyecto de ampliación de Compañía MEGA, que invertirá US$360 millones para aumentar en 1500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural, una inversión clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta; generará 800 puestos de trabajo y exportará US$190 millones por año.

El proyecto de Mega busca conectar Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca

El proyecto permitirá incrementar en aproximadamente un 27% la producción total de la compañía, acompañando el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y la mayor disponibilidad de líquidos asociados al gas natural. Del volumen adicional generado, alrededor del 80% estará destinado a los mercados de exportación, principalmente en forma de GLP (propano - butano) y gasolina natural, mientras que el 20% se orientará al mercado interno, fundamentalmente en forma de etano para la industria petroquímica local.

Mega es el único operador en la Argentina de un poliducto dedicado al transporte de líquidos de gas natural, que conecta la cuenca neuquina con el polo petroquímico y el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca. La empresa nació en 2001 y sus accionistas son YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%).

“Con esta inversión consolidamos el compromiso de largo plazo que nos trazamos: impulsar proyectos e infraestructura que agreguen valor al gas natural y a los líquidos asociados, fortalecer la matriz energética nacional y contribuir de manera creciente a la generación de divisas para el país, a través de una operación sostenible, segura y confiable”, dijo Tomás Córdoba, CEO de Compañía MEGA.