El Gobierno aprobó tres proyectos bajo el RIGI: inversiones por US$3000 millones para litio y GNL

El Gobierno nacional oficializó esta semana la aprobación de tres nuevos proyectos en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Estas iniciativas, que prevén un desembolso conjunto superior a los US$3000 millones, tienen como objetivo principal dinamizar la producción de litio en Jujuy, Salta y Catamarca, además de consolidar la construcción de un gasoducto estratégico destinado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Río Negro.

Nuevo RIGI para la producción de litio en Jujuy

Por un lado, se oficializó la inversión de la empresa Minera Exar de US$1.241 millones para expandir la capacidad productiva de litio en la provincia de Jujuy. La medida fue oficializada a través de la Resolución 825/2026 del Ministerio de Economía, publicada el viernes último en el Boletín Oficial.

“Incrementará la producción hasta 85.000 toneladas al año y creará alrededor de 1800 empleos directos e indirectos”, detalló el Ministerio de Economía en sus redes sociales. La propuesta técnica, presentada en diciembre de 2025, contempla la construcción de infraestructura adicional en el área de Cauchari Olaroz, lo que incluye pozos y una nueva planta de escala comercial.

De acuerdo con la normativa, el plan de inversión total es de 90 meses, que se contabilizan a partir de julio de 2026, y el inicio de las operaciones está proyectado para diciembre de 2028. A su vez, establece como fecha límite para el cumplimiento del monto de inversión mínima el 1° de julio de 2030.

Luis Caputo anunció el jueves pasado la aprobación de dos proyectos RIGI X

En tanto, el pasado jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de X que el Comité de Evaluación RIGI aprobó otros dos proyectos. Uno está relacionado con el gasoducto San Matías, donde Southern Energy ―el consorcio liderado por Pan American Energy e integrado por YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG― invertirá US$1300 millones para transportar GNL desde Neuquén al golfo San Matías en Río Negro.

“Este gasoducto está 100% dedicado a la exportación de GNL del proyecto de SESA, que ya había ingresado al RIGI el año pasado, y habilitará exportaciones de US$2500 millones por año”, detalló el funcionario.

La iniciativa es considerada estratégica para ampliar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y consolidar a la Argentina como exportador de gas a gran escala, en especial en medio del conflicto de Medio Oriente.

Uno de los RIGI aprobados es para la construcción del gasoducto San Martín

En tanto, el otro RIGI es para la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro en Salta y Catamarca. “Lo lleva adelante la compañía coreana Posco e implica una inversión total de US$547 millones para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo que equivale a exportaciones de más de US$300 millones por año”, detalló Caputo.