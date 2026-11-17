El Gobierno logró canjear el 60,19% de la letra ajustable al dólar oficial que le vence a fin de mes por otro papel del mismo tipo por pagarse en 45 días, algo que le permite reducir el vencimiento que debe enfrentar de $29,6 billones a unos 25,1 billones, es decir, en un 15,2%.

Según reportó el martes por la tarde, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total equivalente a US$2875 de la D15E7, la nueva letra por caducar a mediados de enero de 2027, tras haber recibido ofertas de conversión de la D30N6, que vence a fin de mes, por un total de US$3328 millones.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la conversión anticipada en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 2.875 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 3.328 millones.

Esto significa un rescate del 60,19% sobre el total de VNO en circulación de la… pic.twitter.com/PvOI6OiA22 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 17, 2026

La operación repitió el nivel promedio que tuvieron los últimos canjes previos, que el Gobierno ya realizó este año de este tipo de instrumentos tras haber emitido infinidad de papeles de este tipo durante la previa de la elección 2025 en medio de una demanda de dólares y de cobertura cambiaria exacerbada.

“La aceptación promedio de los últimos cinco canjes había sido del 57% del outstanding de las letras por vencer. En esta ocasión, se ofrecía extender el plazo un mes y medio, frente al mes ofrecido en los anteriores”, señalaron en la previa a esta operación desde Delphos Investment.

El tamaño del vencimiento relacionado con esta letra dolarizada rondaba hasta aquí los US$4742 millones, lo que lo ubicaba como el tercero más grande al momento del canje en lo que va del año.

Su reducción es importante porque no sólo alivia el vencimiento general de deuda en pesos muy elevado que el Tesoro debe enfrentar la semana que viene, sino porque además puede ayudar a quitarle presión al dólar cuando la D30N6 deba fijar precios el próximo miércoles 25.

Vale recordar que precisamente la fecha del denominado fixing suele coincidir con el “pico” más alto del dólar en su cotización durante cada mes por la demanda extra que generan sobre el billete los que dediden desarmar su cobertura y, con esos pesos, comprar divisas.

Dólares Shutterstock

Por lo general, en los últimos meses, han sido jornadas en las que el Banco Central (BCRA) no pudo adquirir reservas y hasta, en algunos casos, que el Tesoro debió vender parte de sus ahorros en dólares para mantener contenido el precio del billete.

De esta manera, de la D30N6 quedan en circulación el equivalente a unos US$1867 millones de cara al fixing del 25 de noviembre.

“El dólar oficial de ese día determinará cuánto pagará el Tesoro en pesos al vencimiento. Cuanto menor sea el saldo que siga atado a esa cotización, menor podría ser la necesidad de cobertura en torno al fixing, lo que ayudaría a moderar la volatilidad cambiaria”, habían explicado desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) en las horas previas a la licitación.