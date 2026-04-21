El Gobierno canjeó el 60% de una letra por vencer y la pasó a fin de junio

El Gobierno logró postergar por dos meses más el pago de una Letra ajustable por la variación del dólar oficial (Lelink D30A6), originalmente emitida a fines de septiembre pasado en medio de la demanda por cobertura cambiaria ante el período electoral, en una operación de canje lanzada para descomprimir los vencimientos de fin de mes y ordenar su cronograma.

Se trata de un papel que vence a fin de mes, por el que recibió ofertas de canje por un total equivalente a US$1702 millones, aceptando posturas por US$1637 millones, monto que representa “un 60,49% sobre el total nominal en circulación”, reportó la Secretaría de Finanzas.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 1.637 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 1.702 millones

Esto significa una aceptación de 60,49% sobre el total de VNO en circulación.



✅… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 21, 2026

La conversión, pactada hoy pero con liquidación prevista para el viernes, consistió en entregar tenencias de la Lelink mencionada y aceptar a cambio una cantidad equivalente del bono cupón 0 TZV26, de la misma especie, con vencimiento el 30 de junio.

“Es una operación similar a las tres realizadas entre enero y febrero de este año, previas a los vencimientos de instrumentos similares (D16E6, D30E6 y D27F6)”, explicó el economista Federico García Martínez, en alusión a otros papeles indexados por la evolución del dólar, también emitidos en los meses previos a la última elección de medio término para brindar cobertura a empresas e inversores que la demandaban y evitar que el Banco Central (BCRA) vulnerara los límites de exposición que tenía —por el acuerdo con el FMI— en futuros cambiarios.

Del papel llamado a canje había un stock equivalente a US$2688 millones en circulación, monto ya reducido porque, días atrás, el Tesoro Nacional “había incluido esta especie en un canje previo con el BCRA por US$1200 millones”, recordaron desde Visión Inversora.

Fue la semana pasada cuando, mediante este mecanismo, rescató letras cortas y las cambió por títulos más largos (Boncap y USD linked más extendidos), para “estirar la duration de la deuda dentro del sector público y reducir la presión de vencimientos a corto plazo”, habían señalado entonces.

RESULTADOS CONVERSIÓN MECON



Canjeó VN USD 1.626 M de D30A6 (el 60,5% del VNO en circulación) por VN USD 1.637 M de TZV26, en operación análoga a las realizadas el 07/01/2026, el 22/01/2026 y el 18/02/2026.



Así impacta en el perfil de vencimientos: https://t.co/gGEvs4J3jy pic.twitter.com/EvvfvKOosZ — Federico García Martínez (@fegarciam) April 21, 2026

La maniobra seguramente sea el preludio de algún nuevo canje, ya que el traslado de ese monto de deuda eleva, a su vez, los vencimientos previstos para junio hasta los $20 billones, un monto sensible ante la proximidad de un mes de expansión monetaria por el pago del medio aguinaldo.

“Aunque todo viene muy tranquilo, no pasa desapercibido que mayo y junio son meses en los que vencen unos $45 billones, por lo que se descuenta que habrá nuevas operaciones de este tipo para hacerlos más llevaderos e ir reordenándolos en meses siguientes, ya que el cronograma es mucho más laxo al menos hasta diciembre”, explicó un operador de mercado.