El Gobierno captó otros US$700 millones para afrontar el pago a bonistas

El Gobierno captó hoy otros US$700 millones del mercado local en el quinto capítulo de las licitaciones quincenales con cupo que realiza de bonos en esa moneda, buscando recolectar los billetes con los que cubrirá parte del pago por US$4200 millones a los bonistas, pautado para el 9 de julio.

Se trata del mayor monto obtenido por este tipo de colocaciones, que se iniciaron casi tímidamente a fines de febrero con la oferta del Bonar 2027 (AO27) y se ampliaron a fines de marzo cuando se anexó el Bonar 2028 (AO28). Esto ya se descontaba, dado que en esta licitación además se elevó de US$150 a US$350 millones el total ofrecido.

Javier Milei y Luis Caputo

El ingreso, que se suma a los US$1431 millones obtenidos previamente —y que en buena parte ya utilizó el Gobierno para atender otros pagos—, se pactó esta vez a tasas del 5,16% y 8,44% anual, levemente superiores a las del 5% y 8,20% validadas dos semanas atrás.

Un detalle no desdeñable fue que, por primera vez, el Bonar más largo (con vencimiento posterior a la finalización del mandato de Milei) fue el que recibió más ofertas de compra que su “primo” menor: hubo pedidos por el AO28 por US$401 millones, contra US$377 millones que sumaron los presentados por el AO27.

Claro que eso deja una demanda latente sin satisfacer de apenas US$78 millones frente a los US$200 millones a ofrecerse mañana en la tradicional segunda vuelta, diseñada para inversores minoristas que no quieran pujar por tasa para acceder a este papel, que paga mensualmente un cupón de interés del 6% anual.

En alza, tras los anuancios Compumar

La ampliación de los montos ofrecidos en esta subasta fue algo que sorprendió al mercado, ya que llega luego de que el equipo económico difundiera que había logrado acuerdos con organismos internacionales para acceder, vía nuevos préstamos, a unos US$4000 millones que servirían de garantía para reducir el costo de un paquete de créditos de al menos el doble —y a menor costo que el de colocar un bono en el mercado internacional— provenientes de bancos comerciales.

“Muestra mayor apuro por acceder a los dólares y la verdad es que no logramos establecer por qué”, explicó a LA NACION, algo sorprendido, un operador de mercado, tras anunciar el viernes el Ministerio de Economía esta subasta con cupos ampliados en 2,33 veces.

Se trata de una estrategia que parece no ser del agrado de los inversores internacionales, que preferirían ver que la Argentina recupere acceso a los mercados internacionales para ganar fluidez en el refinanciamiento, observó el analista Gustavo Ber, con relación al alza que mostró la tasa de riesgo país tras ese anuncio.