El Gobierno captó US$470 millones con la primera colocación del nuevo bono en dólares

El Gobierno captó US$470 millones del mercado local con la primera emisión del Bonar 2029 (AO29), el título en dólares con el que busca comenzar a hacerse de recursos con vistas a los pagos de deuda que enfrenta en los próximos meses y en los primeros meses de 2027.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $5,44 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8,45 billones.

Esto significa un rollover de 183,12% sobre los vencimientos del día de la fecha.



✅ LECAP/BONCAP a:

➡️ 30/11/26… pic.twitter.com/LAWhFpW6dP — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) July 15, 2026

Lo hizo al pactar la venta del bono a un precio de US$943 por cada US$1000 de valor nominal (es decir, emitirá AO29 por un valor nominal de US$499 millones), datos de los que surge un costo de colocación del 7,99% anual, levemente superior al 7,56% anual que convalidó en la última colocación de su predecesor, el Bonar 2028 (AO28), realizada a fines de junio. Aun así, quedó en evidencia que buscó mantener ese costo lo más bajo posible.

Esto se desprende de que recibió ofertas de compra por un valor nominal de US$1049 millones, es decir, una demanda que más que duplicó la asignación final. El Gobierno apeló a ese margen para mostrar que no está dispuesto a convalidar cualquier tasa ni está desesperado por asegurarse esos recursos, sino que procura validar rendimientos que le permitan ir armando una curva para este tipo de instrumentos.

A estos mismos valores, incluso, tendrá la posibilidad de emitir mañana hasta US$150 millones adicionales en la ya tradicional “segunda vuelta” para este tipo de colocaciones por tramos, que se realizan en fechas predeterminadas para las licitaciones de deuda en pesos. De concretarse, podría captar hasta US$608 millones, mediante una emisión nominal cercana a US$648 millones.

La intención de prefinanciar parte de los pagos de deuda en moneda extranjera previstos para lo que resta del año y, especialmente, para 2027 (año electoral), fue explicitada semanas atrás durante la presentación del programa financiero del Gobierno, encabezada por los principales referentes del equipo económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia el nuevo plan financiero del Gobierno Captura

Todo apunta a mostrarles a los inversores, en especial a los externos, que el Gobierno cuenta con distintas fuentes de financiamiento para honrar esos compromisos, aun si el país no logra regresar con una emisión de deuda a los mercados internacionales. Al mismo tiempo, la estrategia busca favorecer una baja adicional del riesgo país, que haga viable esa alternativa, hoy descartada a los niveles actuales de tasas.

En lo que hace a la subasta en pesos, casi anecdótica en este caso porque el Gobierno buscaba refinanciar un vencimiento de algo menos de $3 billones (venía de enfrentar otro cercano a $16 billones apenas dos semanas atrás). En ese sentido, logró captar $5,44 billones, cifra que representa un nivel de rollover del 183,12%, según destacó la Secretaría de Finanzas. Lo consiguió aun después de rechazar ofertas por otros $3,01 billones, con el objetivo de seguir administrando el costo de financiamiento.

Esto significa que, además de asegurar los fondos para afrontar el pago del viernes, consiguió hacerse de otros $2,54 billones para incrementar su colchón de liquidez en pesos de cara a futuros vencimientos, que volverían a rondar los $10 billones el próximo viernes, cuando se liquide la operación.

Billetes de 20.000 pesos, 2.000 pesos, 1.000 pesos y 100 dólares LUIS ROBAYO - AFP

Los fondos provinieron de la colocación de seis instrumentos en pesos y ajustados por la variación del dólar oficial (dólar linked). El principal fue una Letra Capitalizable (Lecap) a tasa fija, con vencimiento a fines de noviembre, que aportó casi la mitad de los recursos a una tasa del 25,59% anual (1,92% mensual).

El resto provino del Boncer TZXM8, con vencimiento a fines de agosto de 2028, del que se colocaron $1,08 billones a una tasa de 8,07% más inflación, y del bono a tasa variable TAMAR, con el mismo vencimiento, que recibió suscripciones por $630.000 millones a una sobretasa del 8,06%.

Los instrumentos dólar linked, con los que el Gobierno busca moderar la demanda de cobertura cambiaria, que se intensificó en las últimas semanas, aportaron en conjunto $1,35 billones, distribuidos de la siguiente manera: