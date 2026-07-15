Flybondi volvió a volar, pero la crisis sigue: siete cancelaciones en el día

La aerolínea low cost Flybondi reanudó ayer sus operaciones luego de casi dos semanas sin volar —no lo hacía desde el viernes 3 de julio— tras alcanzar un acuerdo con YPF por el suministro de combustible de aviación Jet A-1.

Según allegados a la compañía, el conflicto quedó resuelto. En YPF, en tanto, se limitaron a señalar que el abastecimiento se realiza con normalidad. Desde hace meses, Flybondi debe pagar por adelantado para que la petrolera autorice la carga.

De acuerdo con la información de los sistemas de Aeropuertos Argentina, la empresa operó ayer vuelos con destino a Bariloche, Santiago del Estero y Neuquén. Según medios locales, el vuelo a Bariloche despegó con apenas 62 pasajeros sobre un total de 189 asientos disponibles.

Para hoy, la compañía tenía programados 15 vuelos. Al momento de este reporte, dos ya habían sido operados, siete fueron cancelados y seis permanecían activos.

Actualmente, Flybondi cuenta con cuatro aviones operativos de una flota total de 13 aeronaves. La empresa prevé incorporar una quinta unidad durante el fin de semana.

Por ahora, en el sitio web de Flybondi, destinos como Salta y Puerto Madryn muestran disponibilidad recién a partir de septiembre. En cambio, Ushuaia, Asunción, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Puerto Iguazú, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán mantienen disponibilidad para los próximos días.

En la red internacional, los vuelos a Florianópolis aparecen disponibles a partir de octubre, mientras que las rutas a Salvador y Maceió figuran desde enero de 2027. Los servicios a Asunción y Río de Janeiro, en tanto, continúan disponibles.

Quejas y filas en Aeroparque por suspensión de vuelos de Flybondi

La compañía contaría con unos 750 empleados, una parte de los cuales permanece suspendida en el marco de un acuerdo alcanzado con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF). La gestión operativa quedó bajo la órbita de Leonel Dopazo, gerente de Operaciones.

Según datos de la consultora Adventus, durante el primer semestre del año Flybondi concentró el 73,73% de todas las cancelaciones registradas en los aeropuertos argentinos entre un universo de 41 compañías aéreas. En lo que va de julio, además, apenas tres de sus vuelos despegaron en horario y la tasa de cancelaciones asciende al 91,90%.

Flybondi inició sus operaciones en la Argentina en 2018, en el marco de la apertura del mercado aerocomercial impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri. A mediados de 2025, la compañía cambió de control accionario: el fondo Cartesian dejó de ser su principal inversor y fue reemplazado por COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, empresario con vínculos con el gobierno de Javier Milei.

Leonardo Scaturicce

Como parte de esta nueva etapa, la empresa anunció en diciembre pasado un plan de expansión que contemplaba la incorporación de 35 aeronaves Airbus y Boeing para incrementar su flota un 230% en los cuatro años siguientes. Sin embargo, tanto ese mes como el siguiente estuvieron marcados por un elevado número de cancelaciones, en parte por demoras en la incorporación de aeronaves alquiladas. En ese contexto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción por suspensiones de vuelos sin aviso previo.