El Gobierno comenzará a pagarle con bonos a la Ciudad la mayor coparticipación a partir de marzo

escuchar

El Ministerio de Economía finalmente publicó hoy en el Boletín Oficial el procedimiento para pagarle con bonos a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje mayor de coparticipación que dictaminó la Corte Suprema, dos meses atrás. El Gobierno apeló a la creatividad para empezar a cumplir con la decisión judicial desde marzo, sin ceder recursos en el corto plazo. La Ciudad, por su parte, dice que este método es impracticable y espera una aclaración del máximo tribunal.

En la resolución conjunta 9/2023, que firmaron las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, el Ministerio de Economía explica que en la ley de Presupuesto no están previstas las partidas para hacer frente a la medida cautelar de la Corte del 22 de diciembre pasado, que aumentó el porcentaje de coparticipación.

Por lo tanto, para cumplir con la decisión del máximo tribunal, se emitirán los bonos TX31 para pagarle al gobierno porteño, que ya habían sido utilizados el año pasado para atender una deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe. La diferencia entre ambas situaciones es, sin embargo, que el Gobierno le pagó a esa provincia con bonos una deuda generada en el pasado; es decir, un stock, cuando ahora debe girar a la Ciudad un flujo diario.

El Estado emitirá bonos del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER (inflación) más una tasa de 2,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2031, por un total de $65.383 millones a valor nominal, a una cuenta en el Banco Nación a nombre de la Tesorería General de la Nación.

Luego, el Banco Nación calculará diariamente la diferencia entre la aplicación del índice de 2,95% de la masa de fondos coparticipables de determinado en el fallo de la Corte y el 1,4%, según explica la resolución publicada. “Para determinar el VNO [valor nominal] de los bonos TX31 equivalente al monto en pesos del cálculo del punto anterior, aplicará el valor técnico informado por la Dirección de Administración de la Deuda Pública del día hábil anterior a la fecha de cálculo, redondeado al entero más cercano de la denominación mínima del instrumento”, explica.

En otras palabras, se calculará qué valor tienen en el mercado los bonos con vencimiento en 2031. Este cálculo no es sencillo, ya que se trata de bonos que no tienen un mercado secundario y que, por lo tanto, no se cuenta con información para saber a cuánto cotizan. Además, los bonos se emiten en un contexto en el cual la Secretaría de Finanzas encuentra problemas para captar financiamiento del mercado a cambio de títulos a largo plazo.

“El Banco Nación (BNA) transferirá los bonos TX31 a la cuenta comitente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abierta a tales fines conforme a los artículos 1° y 2° de la decisión administrativa 1282/2022. En el caso de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no dispusiera la apertura de la cuenta, el BNA procederá a abrir una cuenta transitoria para depósitos judiciales”, dice la resolución.

Asimismo, el BNA informará diariamente a la Secretaría de Hacienda el cálculo efectuado del diferencial y el VNO de los bonos TX31 depositados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, el Gobierno aclaró que se regularizarán los “días que se hallaren pendientes de transferir al momento de la entrada en vigencia de la resolución conjunta que aprueba el presente procedimiento”; es decir, desde el 23 de diciembre pasado.

El fallo de la Corte rechazó que la Nación pueda modificar el porcentaje de coparticipación sin un acuerdo con el estado provincial y determinó que se restituyan los fondos originales a la Ciudad, excepto lo que el Gobierno enviaba por los gastos de la Policía Federal. Por lo tanto, la coparticipación de la Ciudad se elevó a 2,95% del 1,4% anterior.

Según señalaron en el gobierno porteño, durante el mes de diciembre, el Tesoro le estaba transfiriendo a la Ciudad $500 millones por día, cuando el porcentaje de coparticipación era de 1,4%. Las nuevas transferencias diarias debían ascender a $1100 millones con la medida cautelar de la Justicia.