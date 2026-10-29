El Gobierno confirmó el bono previsional de noviembre para jubilados y pensionados

Mediante el Decreto 1296/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la entrega del bono previsional de hasta $70.000, que se abonará en noviembre a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

De acuerdo con la normativa, el bono completo será otorgado a aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado. De este modo, para determinar el importe no se considerará cada prestación por separado, sino el total de los ingresos previsionales que perciba una misma persona.

Según el texto que lleva las rúbricas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes superen el haber mínimo recibirán un monto proporcional. En esos casos, el importe máximo del bono será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de agregarle $70.000 al haber mínimo previsional. Por ende, el refuerzo disminuirá a medida que los ingresos del beneficiario se acerquen a ese límite.

A partir de lo expuesto en el artículo 5 de la norma, “para percibir el presente bono extraordinario previsional los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación”.

Por último, en el artículo 7 se detalla que el bono tendrá carácter no remunerativo “y no podrá sufrir descuentos y tampoco será computable para ningún otro concepto”.

La Anses quedó facultada para encargarse de su administración, otorgamiento, pago, control y supervisión. El organismo también podrá disponer el recupero de las sumas que puedan ser percibidas de manera indebida.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $444.158,45 $70.000 $514.158,45 Jubilación máxima $2.988.765,84 - $2.988.765,84 PUAM $355.326,76 $70.000 $425.326,76 PNC (Invalidez/Vejez) $310.910,91 $70.000 $380.910,91

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.