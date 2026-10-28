N5 invirtió US$34 millones para adquirir tres empresas de inteligencia artificial

Fiel a su filosofía de ejecución ágil y de no hacer pagar a sus clientes el costo de desarrollo cuando existen herramientas funcionales en el mercado, Julián Colombo cerró en solo seis semanas la adquisición de tres compañías de software. El CEO y fundador de la fintech N5 adquirió Dojo, Memo y Boost, mediante un desembolso total de US$34 millones.

Julián Colombo llegó al negocio del software después de una carrera de más de dos décadas en el sector bancario. Tras ingresar al entonces Banco Río y recorrer 14 países dentro del Grupo Santander, su día a día transcurría en reuniones de comité, viajes internacionales semanales entre Madrid y América Latina y la gestión de grandes estructuras.

Sin embargo, la frustración por los tiempos con los que los desarrollos tecnológicos llegaban al mercado lo llevaron a emprender. Dejó la entidad y fundó N5, con la idea de desarrollar tecnología para resolver problemas operativos de las instituciones financieras. El propio nombre de la compañía rinde homenaje a la frase con la que Colombo solía cerrar sus presentaciones: “El producto estará disponible para todos ustedes en 5, 4, 3, 2, 1”.

El primer cliente fue Credicorp Bank, de Panamá, que le adelantó US$5 millones en licencias para un producto que todavía no existía. Después llegaron otros clientes internacionales, entre ellos Zurich, Mastercard y Santander. La experiencia -recordó Colombo- también le mostró la importancia de combinar el conocimiento de una industria con la capacidad técnica para desarrollar productos.

N5 adquirió Dojo, Memo y Boost, mediante un desembolso total de US$34 millones Shutterstock

“Conocía tantos inversores como astronautas; no sabía ni cómo hablarle a un inversor”, bromeó Colombo en un encuentro con LA NACION. Y explicó: “Abrí la compañía el viernes en Estados Unidos depositando US$100. El fin de semana viajé a Panamá a ver a un señor que nunca había visto en mi vida. Hablé 8 horas y media en una sala escribiendo en un pizarrón y me fui con US$5 millones en licencias anticipadas de un producto que no existía. A la mañana tenía una empresa sin plata y a la tarde tenía plata sin empresa”.

Fundada en 2017, N5 desarrolla software para instituciones financieras. La empresa desarrolló la plataforma N5 Now, una plataforma que integra clientes, productos, canales, empleados y datos, con el objetivo de simplificar sistemas tecnológicos complejos. En 2024, además, lanzó soluciones de inteligencia artificial especializadas en la industria financiera.

Actualmente, la compañía opera en 18 países y brinda servicios a más de 70 instituciones financieras globales, entre las que destacan Entre sus principales respaldos financieros se encuentran fondos de inversión internacionales como Illuminate Financial (IFM), Exor Ventures, Madrone Capital Partners, LTS Investments, Arpex Capital, Alexia Ventures y ScaleUp Ventures (Endeavor).

Tres empresas por US$34 millones

La adquisición de Dojo, Memo y Boost responde a una combinación de estrategia operativa, velocidad de mercado y la resolución de tres problemas estructurales en la dinámica comercia.

“El costo de desarrollar software bajó mucho, pero la velocidad de tener algo que ya está probado y funcionando vale un montón de plata. A veces pensás: ‘voy a estar un año haciendo esto para que esté perfecto’ y de repente se te pasó el colectivo. El momento es ahora. Yo creo que mi cliente no debería pagar mi curva de aprendizaje; me parece injusto y me parece una estafa ”, enfatizó.

La primera solución, Dojo, está orientada a la capacitación. A partir de materiales o de una habilidad que la empresa quiera desarrollar, la herramienta construye un programa de entrenamiento y propone simulaciones de situaciones reales mediante inteligencia artificial.

Julián Colombo: "Mi cliente no debería pagar mi curva de aprendizaje; me parece injusto y me parece una estafa"

Por ejemplo, un vendedor puede practicar cómo ofrecer un producto financiero frente a un cliente virtual que formula preguntas, plantea objeciones y modifica la dificultad de la conversación. El sistema evalúa el desempeño y ofrece recomendaciones para mejorar. La capacitación puede continuar después del curso, a partir del análisis de conversaciones reales.

Para Colombo, el problema de los modelos tradicionales de formación es la distancia entre aprobar una capacitación y modificar efectivamente una conducta. “Nadie aprende a jugar al fútbol leyendo la Wikipedia”, señaló durante la entrevista, al comparar el aprendizaje teórico con la práctica repetida.

La segunda herramienta, Memo, apunta a reducir el tiempo que los empleados dedican a registrar información y organizar tareas después de una reunión. El sistema puede transcribir conversaciones, elaborar resúmenes, identificar compromisos y generar acciones de seguimiento. También prepara información previa sobre el cliente, a partir de los datos disponibles en los sistemas de la organización y de otras fuentes pertinentes.

La tercera, Boost, está vinculada con la gestión de objetivos e incentivos. Permite configurar metas, seguir el avance en tiempo real y consultar una estimación de las remuneraciones variables asociadas al cumplimiento de resultados. La herramienta busca reemplazar procesos que suelen depender de planillas y cálculos manuales, además de dar mayor visibilidad a los empleados sobre cómo se determina cada incentivo.

La integración de los tres productos es, para Colombo, el diferencial de la operación: la información de una capacitación puede utilizarse para evaluar cómo se desempeña una persona en sus conversaciones con clientes; los datos de esas interacciones, a su vez, pueden alimentar el seguimiento comercial y el cálculo de incentivos. Pruebas realizadas por la empresa exhiben que estas herramientas pueden elevar un 53% la productividad de los equipos comerciales.