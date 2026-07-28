El Gobierno crea un nuevo bono dual para evitar soltar pesos a la calle esta semana

El Gobierno creó un nuevo tipo de bono dual en pesos para tratar de asegurar esta semana una refinanciación total de la deuda en pesos que vence a fin de mes, en un intento por evitar liberar liquidez al mercado.

La novedad se conoció ayer, cuando la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía definió el menú de instrumentos con el que buscará que los inversores renueven una deuda cercana a $8,5 billones. En la tradicional licitación quincenal —que también incluirá la oferta del Bonar 2029 (AO29) en dólares, sin limitación de cupo— apareció por primera vez un bono que ofrece ajustar su capital por la tasa variable Tamar o por la variación del dólar oficial, según cuál de las dos opciones resulte más conveniente para quien lo suscriba.

Perfil de vencimientos del Tesoro Nacional en moneda local para los próximos 12 meses, al 24/07/2026. pic.twitter.com/OW2qsrvkPr — Federico García Martínez (@fegarciam) July 21, 2026

De este modo, el nuevo instrumento se suma a las dos versiones ya existentes de bonos duales (Tamar/tasa fija y TAMAR/CER o inflación) y, no casualmente, aparece en un contexto en el que se prevé que la demanda de cobertura cambiaria aumente en los próximos meses, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Para los analistas, el nuevo bono refleja que el Gobierno busca atacar todos los frentes para adaptarse a la demanda de instrumentos financieros del mercado y, de ese modo, evitar incrementar la oferta de pesos o incluso retirar parte de la liquidez existente.

La convocatoria al mercado para el miércoles incluye una nueva Letra de Capitalización (Lecap) en pesos a dos meses y medio (S16O6), también un nuevo bono CER/Tamar a 28 meses (TXMD8), el ya mencionado bono dual Tamar/dollar linked con vencimiento a fines de enero de 2028 (TMVE8) y dos bonos dollar linked de menor plazo, con vencimientos en dos (D30S6) y cinco meses y medio (D15E7).

“Ante vencimientos altos, pese al último canje, Economía vuelve a ofrecer dualidad (tras excluir opcionalidades en la licitación de mitad de mes), reabriendo el Dual Tamar/CER a diciembre de 2028 y destacándose la novedad de un nuevo Dual Tamar/DLK a enero de 2028. Además, la Lecap a 77 días es la de menor plazo desde la licitación de fines de abril, lo que revela que buscan maximizar la demanda”, evaluó el economista Federico García Martínez.

El menú diseñado por Finanzas para tratar de asegurar la refinanciación Compumar

Para los analistas de Dhalmore Capital, “la incorporación de un nuevo bono dual Tamar/dollar linked refleja la intención del Tesoro de seguir extendiendo duration ofreciendo instrumentos con cobertura, considerando que evalúan que existe una mayor demanda por cobertura cambiaria".

La subasta, que se realizará el miércoles y se liquidará el viernes, también incluye una nueva oferta del AO29 por los US$1351 millones que restan del cupo original de US$2000 millones, además de una eventual segunda vuelta el jueves por hasta US$150 millones adicionales.