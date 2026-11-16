El Gobierno obtuvo un superávit de $1,58 billones en octubre y acumula un saldo positivo de 0,4% del PBI en el año

El Gobierno nacional volvió a registrar un resultado fiscal positivo en octubre y consolidó uno de los pilares centrales de su programa económico: el equilibrio de las cuentas públicas. Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1,93 billones y un superávit financiero de $1,58 billones, una vez computado el pago de intereses de la deuda.

El resultado financiero mostró un incremento nominal de 204,9% respecto de octubre de 2025. De esta manera, el Ejecutivo logró sostener el saldo positivo de las cuentas públicas en un contexto de mayores exigencias presupuestarias y con la meta de preservar el equilibrio fiscal.

Con los datos de octubre, el Estado nacional acumuló en los primeros diez meses de 2026 un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero cercano a 0,4% del producto.

La mejora del resultado fiscal estuvo impulsada por una evolución de los ingresos superior a la del gasto. Los recursos totales del Sector Público Nacional crecieron 31,2% interanual, mientras que los gastos primarios aumentaron 23,6% en igual período. Esta diferencia permitió ampliar el margen fiscal antes del pago de intereses.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el logro en su cuenta de la red social X. Allí, además, puntualizó: “En términos reales, las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a jubilaciones y pensiones se incrementaron 2,2% y 2,1% interanual, respectivamente”.

EN OCTUBRE EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $1.578.627 MILLONES

✅ El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.931.156 millones y un superávit financiero de $1.578.627 millones en octubre. En relación con octubre del año… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 16, 2026

Durante octubre, los intereses de la deuda pública, netos de las tenencias intraestatales, sumaron $352.530 millones. Aun así, el Estado mantuvo un resultado financiero positivo, es decir, ingresos superiores al conjunto de sus gastos, incluyendo el servicio de deuda.

Los números también reflejan que el gasto primario continuó creciendo a un ritmo inferior al de los recursos, una dinámica que el equipo económico considera clave para sostener el superávit y reducir las necesidades de financiamiento.

Con dos meses por delante para cerrar el ejercicio, la atención estará puesta en la evolución estacional del gasto, especialmente en diciembre, cuando suelen incrementarse las erogaciones por el pago del medio aguinaldo y otros compromisos presupuestarios.

Desde Economía señalaron que el resultado acumulado hasta octubre se encuentra en línea con las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé para el cierre de 2026 un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI. En ese sentido, el saldo positivo acumulado hasta el décimo mes del año ofrece margen frente al aumento de gastos previsto para el tramo final del calendario.

El desempeño fiscal también sigue bajo seguimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa vigente con la Argentina, aunque los indicadores reportados por el organismo difieren parcialmente de las cifras oficiales por cuestiones metodológicas.

La continuidad del superávit constituye uno de los principales objetivos del equipo económico encabezado por Luis Caputo, que considera el equilibrio fiscal una condición necesaria para sostener la estabilidad macroeconómica y evitar el financiamiento monetario del déficit.