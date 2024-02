escuchar

Tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno oficializó este viernes el bono de $70.000 que recibirán en marzo los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 177/2024.

De acuerdo al texto -que lleva la firma del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello- esta “ayuda económica” está dirigida a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses o por las ex-Cajas o institutos provinciales y municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/0″.

En tanto, también recibirán este plus las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo que ahora tiene como titular a Mariano de los Heros.

“El bono va a subir otro 30%, se va a a ir más o menos a $70.000. Y la jubilación mínima, por lo tanto, estaría en $205.000. El bono será para todos los que cobran menos de lo que da la mínima mas el bono”, había dicho Caputo.

“Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $134.445,30, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.445,30″, señala el texto oficial.

Entre los considerandos, la administración de Javier Milei mencionó que la medida se da en un contexto en que “la República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico y que la grave situación socioeconómica que atraviesa nuestro país ha ocasionado, entre otras cuestiones, un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos, para quienes es necesario acudir a su sostenimiento”.

