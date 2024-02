escuchar

El presidente Javier Milei contó este jueves que el excandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) y exministro de Economía, Sergio Massa, interfirió en su favor cuando el periodista del canal C5N Pablo Duggan “operó” en contra de su padre, según afirmó el mandatario. “Después de eso, al menos con mi papa no molestó mas”, dijo Milei en relación a la ayuda que recibió del líder del Frente Renovador. El periodista le contestó por redes sociales y dijo que lo denunciará “penalmente” por sus dichos.

“Él [Massa] era presidente de la Cámara de Diputados. Durante la pandemia mi papá estaba internado. Quedó internado porque se fracturó la cadera de un lado. Lo operaron y contrajo Covid. En la desesperación de que no lo atendía, quiso ir al baño caminando, se cayó y se rompió el otro lado de la cadera”, comenzó el presidente.

Luego, remarcó que su padre, Norberto Milei, “estaba muy, muy mal y empeoraba todo el tiempo; estaba más cerca del harpa que de la guitarra”. “El señor Pablo Duggan operando a mi padre, diciendo mentiras sobre mi padre, siendo que mi papá es un tipo de muy fuerte carácter, lo podría haber matado. En esa condición tan débil físicamente escuchar las barbaridades que decía Pablo Duggan lo podría haber matado”, acusó Milei.

“Yo en ese momento no di el nombre [en público] del periodista”, siguió el mandatario en la entrevista que otorgó al canal TN. “Me llamó Massa y me preguntó quien era. Le dije que era Pablo Duggan”, contó Milei. “Después de eso, al menos con mi papá no molestó más”, afirmó. El titular del Ejecutivo nacional, no obstante, no precisó qué dijo en ese momento Duggan contra su padre.

El periodista y también abogado escuchó los dichos de Milei y le respondió en la red social X. “Mañana [por hoy] denunciaré penalmente al presidente Javier Milei por haberme acusado falsamente de tentativa de homicidio contra su padre. Y lo hago responsable de mi seguridad y la de mi familia”, escribió.

Mañana denunciaré penalmente al presidente Javier Milei por haberme acusado falsamente de tentativa de homicidio contra su padre.

Y lo hago responsable de mi seguridad y la de mi familia. — Pablo Duggan (@pabloduggan) February 23, 2024

Duggan también se refirió en Duro de domar, el programa que conduce en C5N, a la acusación del mandatario. “Jamás me llamó Massa para decirme nada sobre Milei, ni sobre el papá de Milei”, afirmó en primer lugar el periodista.

“Él [Milei] no cuenta de qué hablábamos”, sostuvo a continuación, en relación a que Milei no especificó cuáles fueron los dichos de Duggan. “Esto fue el año anterior no, el otro. Cuando él se tiraba en contra de los subsidios nosotros lo que dijimos era que el padre, que tenía una línea o varias de colectivos, había recibido subsidios. Yo soy el primero que estoy a favor del subsidio al transporte. No es un delito, no tiene nada de malo”, aseguró.

Luego, expuso lo que consideró una contradicción: “Nosotros lo que señalábamos era el absurdo de que Milei cuestionaba los subsidios y su padre se había enriquecido justamente con la línea de colectivos, explotándolas. Entre otras cosas, le compró el departamento y le bancó toda su carrera. Pero jamás le imputamos un delito”.

“¿Qué tan paranoico tenés que ser para decir que con eso yo quería matar a tu padre?”, preguntó Duggan y arremetió: “Estás rematadamente loco, estás mal de la cabeza”. “Juro por mis hijos que no sabíamos que el padre estaba internado. No tenía ni idea”, concluyó el periodista.

