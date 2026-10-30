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El Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de noviembre

Las actualizaciones de los cuadros regirán desde el 1° del próximo mes; incluyen subas en distribución y mantienen el esquema de subsidios para usuarios residenciales

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Las boletas llegarán con aumentos en el penúltimo mes del año
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El Gobierno oficializó este viernes, a través de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, aumentos en las tarifas de electricidad y gas que aplicarán Edenor, Edesur y Metrogas desde el 1° de noviembre, al aprobar nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales con y sin subsidio, y actualizar los componentes de distribución reconocidos a las compañías. Las medidas también mantienen el esquema de subsidios energéticos vigente para los hogares alcanzados por ese beneficio.

A través de la Resolución 851/2026, se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios de gas natural para los usuarios de Metrogas que regirán a partir del 1° de noviembre.

En ese sentido a través de la resolución se resolvió “unificar los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y crear el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que incluiría al conjunto de los hogares beneficiarios de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de diez kilos, para asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo energético indispensable”.

Respecto a los ajustes por parte de Edenor, expedidos en la Resolución 886/2026, y Edesur -Resolución 887/2026-, el megavatio por hora asciende a $ 2125. Además, en ambos casos se aplicará, para los usuarios de electricidad que resulten beneficiarios de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) una bonificación adicional extraordinaria sobre el consumo base de hasta el 25%.

Las resoluciones también aprobaron tarifas específicas para clubes de barrio y entidades de bien público, además de los valores correspondientes a los usuarios generadores que inyectan energía a la red eléctrica y los parámetros vinculados con compensaciones por calidad del servicio.

Asimismo, las normas actualizaron los componentes de distribución reconocidos a las empresas. En ese marco, el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur aumentará un 0,36% respecto de octubre, mientras que el de Edenor registrará una suba del 0,42%, de acuerdo con los mecanismos de actualización previstos en las revisiones tarifarias quinquenales de ambas distribuidoras.

Finalmente, el precio del Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio asciende a $74,551 en el caso de Edenor, mientras que para Edesur por el mismo ítem la cifra se fija en $68,130.

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