El Gobierno prorrogó un nuevo aumento del impuestos a combustibles

El Gobierno oficializó una nueva prórroga en la suba del impuesto para combustibles líquidos y dióxido de carbono, el cual repercutirá en los valores de la nafta y el gasoil hasta enero 2026.

A través del Decreto 840/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo, se fijaron modificaciones al cronograma de incrementos previstos en la normativa vigente.

“Se previó que los referidos montos fijos se actualizasen por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Economía, considerando las variaciones acumuladas de ese índice desde el mes de enero de 2018, inclusive”, detalló.

El incremento total en los montos del impuesto quedó pendiente de la actualización correspondiente al año calendario 2024 y de las actualizaciones al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2025. “Surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de enero de 2026, inclusive”, se indicó.

Para las naftas se aplicará una suba de $16,377 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,003 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $13,546 por litro para el gravamen general, $7,335 para la alícuota diferencial que rige en regiones y zonas específicas del interior del país, y $1,544 por litro por el gravamen al CO₂.

El Gobierno justificó la decisión al decir que busca estimular el crecimiento económico a través de un esquema fiscal “sostenible”. Desde 2018, este impuesto (el que se cobra por los combustibles y el de dióxido de carbono) debería actualizarse cada tres meses por inflación. Sin embargo, las últimas administraciones han frenado esas subas para evitar un impacto directo en el precio que paga el público.

El impuesto al dióxido de carbono grava específicamente la emisión de gases contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, sumándose al impuesto principal de los combustibles líquidos. Aunque representa un porcentaje menor de la carga impositiva, se actualiza de forma automática junto con el resto de los tributos para mantener su valor real en términos fiscales y ambientales.