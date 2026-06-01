El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo funcionan las nuevas indemnizaciones

El Gobierno reglamentó este lunes varios artículos de la Ley de Modernización Laboral, entre ellos el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a contribuir al pago de indemnizaciones a los trabajadores.

Aprobado con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Decreto 408/2026 fue oficializado en el Boletín Oficial de esta madrugada.

El sistema estará destinado únicamente a empleadores del sector privado y funcionará por medio de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de cuentas individuales específicas para cada empleador.

Los Fondos de Asistencia Laboral serán inembargables y los deberán conformar los empleadores con un aporte obligatorio y mensual del 1% para las grandes compañías y del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas (pymes), calculado sobre las cargas sociales. Los fondos serán administrados por un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) habilitado por la CNV, a elección del empleador, pero los recursos acumulados no podrán usarse para otra cosa que cubrir obligaciones en caso de despido.

La normativa dispuso que las contribuciones al fondo sean canalizadas a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que será la encargada de cobrar y derivar las contribuciones patronales, y luego integrarlas al sistema de la seguridad social. Además, el organismo nacional reguló la posibilidad de que los empleadores trasladen los fondos entre distintos vehículos de inversión autorizados a través de un sistema de portabilidad sujeto a las condiciones que establezca la CNV.

El Ejecutivo, además, estableció que la responsabilidad por el cálculo de los montos indemnizatorios seguirá siendo exclusiva del empleador. Cada empleador deberá informar un identificador digital denominado “ID FAL” para asegurar que los aportes se asignen correctamente a la cuenta individual de cada trabajador.

A su vez, para acceder a este sistema, los trabajadores deberán contar con una antigüedad mínima de doce meses en los registros laborales. Ante un despido —y una vez presentada la declaración correspondiente—, ARCA tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir los montos directamente al trabajador.

El presidente Javier Milei, quien dio luz verde a las reformas Rodrigo Néspolo

La administración mileísta también prevé una reducción de contribuciones patronales equivalente al aporte efectuado al Fondo de Asistencia Laboral y postergó hasta el 1 de noviembre de 2026 la entrada en vigencia del nuevo régimen.

En su momento, el Gobierno consiguió la aprobación del proyecto de reforma laboral en el Senado en febrero de este año, con 42 votos a favor y 30 en contra. Entre los diversos puntos que se presentaron para el tratamiento parlamentario, el cálculo y financiamiento de las indemnizaciones por despido fue uno de los que concentró mayor atención.