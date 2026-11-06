El Gobierno ofrece deuda en pesos a corto plazo para tratar de renovar todo lo que le vence la semana próxima

Con la incertidumbre preelectoral ya instalada tempranamente en los mercados, el Gobierno se vio en buena medida conminado a volver a aplicar una estrategia cautelosa para tratar de renovar los $10,6 millones de deuda que le vencen en una semana.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 11 de noviembre:



➡️ Licitación



✅ LECAP/BONCAP:



29/1/27 (S29E7)

30/6/27 (T30J7)



✅ CER:



30/6/28 (TZX28)



✅ TAMAR:



30/4/27 (TMA27)



✅ DL:



15/1/2027 (D15E7)



Más información 👇https://t.co/RZcNmtEWqH pic.twitter.com/tAKFl0aIO2 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 5, 2026

La decisión quedó a la vista al difundir anoche la Secretaría de Finanzas el menú de instrumentos que ofrece a los inversores, en el que aparecen todos los papeles por vencer durante el 2027 y antes de las elecciones, a excepción de uno solo: la reapertura del Boncer TZX28, que vence a fin de junio de 2028.

Esto contrasta con la oferta presentada hace un mes, cuando tres de los cuatro bonos incluidos en el menú vencían de fin de enero de 2028 a mediados de diciembre de 2029, lo que revela un intento por adaptarse a circunstancias menos favorables en un contexto en el que el Tesoro contaría además con menos margen para devolver pesos al mercado, porque sus ahorros disponibles vienen a la baja.

El Comunicado Electrónico de A3 publicado recién confirma los valores: https://t.co/QR5ST7XNE6 pic.twitter.com/I7ntCFNZs2 — Federico García Martínez (@fegarciam) November 6, 2026

Es que, si bien al 3 de noviembre (último dato oficial) el Tesoro mantenía depósitos por $8,8 billones, esa cifra se habría visto afectada por la compra de dólares que le hizo en los últimos días al Banco Central (BCRA) por unos US$129 millones en total para poder hacer frente al pago de intereses al FMI.

“Fue para poder abonar los US$880 millones, pero, tras ese pago, sus depósitos serían de apenas US$70 millones y en enero vencen US$4378 millones de Bonares y Globales”, recuerdan desde la consultora Outlier. Es decir que el Tesoro debe conseguir unos US$4000 millones en dos meses, con reservas netas cercanas a los US$9000 millones y un programa que, sin acceso al mercado externo y sin colocaciones locales, dependerá de ellas, “lo que explica la presión sobre las compras del BCRA y parte del nerviosismo del mercado”, señalan.

El detalle de las compras oficiales

Pero, además (volviendo a los pesos), por los $1,75 billones que habría invertido el miércoles para recomprar “barato” bonos largos Duales o con ajustes CER, algo que se presume por haber deslistado del mercado cantidades significativas de algunos de ellos, ya que las consultas pertinentes que LA NACION hizo al Ministerio de Economía por estos movimientos no fueron respondidas.

Eso se intuye de las comunicaciones que A3Mercados y BYMA hicieron a los operadores y que fueron posteadas mediante la red X por el analista Federico García Martínez. “Fueron adecuaciones de montos listados para consignar bajas en ocho instrumentos CER y Duales largos, por un monto conjunto de casi $1,8 billones (tomando precios de cierre)”, agregó uno de esos días.

“Sin duda hay menos recursos para más objetivos, frente a los cuales presumiblemente habrá más de estas maniobras y canjes antes del próximo llamado a licitación de fin de mes, porque hay que recordar que quedarán los $30,5 billones en vencimientos por afrontar”, explicó un experimentado operador.

En el mercado juzgan este tipo de rescates positivamente, aunque se quejan por la falta de transparencia y hacen notar que es una estrategia con un alcance que será cada vez más limitado a medida que se acerquen las elecciones, “porque el riesgo crediticio seguirá exigiendo tasas elevadas para cualquier instrumento con vencimiento posterior a 2027, salvo que el Presidente muestre mayor fortaleza en las encuestas”, recordaron, por caso, desde Max Capital.

La oferta para la subasta del día 11 Compumar

Por lo pronto, lo que el Gobierno ofrece son dos papeles a tasa fija (la Lecap S29E7 a 77 días y el Boncap T30J7 a 229 días), uno ajustable al valor del dólar oficial (dollar linked D15E7 a 63 días) y un papel nuevo a tasa variable TAMAR (TMA27 o caducar en abril del 2027), todos por vencer antes de la elección presidencial. A esos se agrega el Boncer con sobretasa asegurada del 3% a mediados del 2028 antes mencionado.

“Con vencimientos de $10,6 billones, 95% en manos privadas, no hay espacio para riesgos ni para un rollover mayor al 100% sin presionar tasas tras una rueda de ayer en la que el BCRA esterilizó solo $1,3 billones en REPO en un contexto de presión sobre las tasas overnight (afectadas por los feriados)”, observaron desde Facimex Valores.

Lo hizo en un informe en el que marcó además que el Tesoro, antes de este llamado, primero “salió a la cancha en el [mercado] secundario marcando un techo de 10% para las tasas en el tramo largo de la curva pesos; al comprar $1,8 billones de Duales CER-Tamar y Boncer 2028, pagando hasta llevar los rendimientos a T+10% y CER+10%, respectivamente” y luego lanzó un variado menú de instrumentos de baja duration complementados con el TZX28 como única alternativa de largo plazo y con tope de emisión de $5 billones.

“La gran apuesta es ver si un ‘put implícito’ en el tramo largo alcanza para tentar a los institucionales a seguir alargando duration, dejando alternativas de muy corto plazo como garantía de un piso alto de roll over”, explicaron.