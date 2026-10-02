Los detalles del programa del Gobierno para otorgar la ciudadanía a los extranjeros que inviertan en el país

En el marco de la Argentina Week en París, Francia, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron un programa a través del cual se otorgará la ciudadanía argentina a aquellos extranjeros que hagan inversiones relevantes en el país.

El plan se llamará “Ciudadanía por Inversión”, de acuerdo a lo publicado por Caputo en su cuenta de X. “Los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina”, indicó el ministro de Javier Milei, quien también se encuentra en la capital francesa.

PROGRAMA CIUDADANÍA POR INVERSIÓN



Junto a @diegosantilli anunciamos la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía… pic.twitter.com/n7qU7p4FPE — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 2, 2026

Según informó, el sistema estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026, es decir, desde este mes. “Se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por las reformas que estamos implementando para atraer inversiones. Incorpora estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos, alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI”, enumeró

Y cerró: “Seguimos trabajando para fortalecer los vínculos de Argentina con el mundo, proyectar internacionalmente el valor de nuestra ciudadanía y consolidar al país como una nación abierta y confiable”.

Los detalles

El esquema contempla dos mecanismos para acceder a la ciudadanía. El primero consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. El segundo establece la posibilidad de suscribir un título público por US$800.000, creado para el programa.

También podrán aplicar los familiares del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional. Para los menores de 18 años, el aporte será de US$25.000.

Una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de US$500.000.

Proceso de evaluación

El Gobierno anticipó que las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

El programa incorporará estándares de due diligence (debida diligencia), transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI, según se informó oficialmente. Además, el Gobierno señaló que está siendo asesorado por un grupo de firmas internacionales especializadas en migración por inversión.

Caputo y Santilli en la embajada argentina en París

Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con las normas aplicables en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de distintos organismos públicos especializados. Entre ellos figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el del Interior.

De acuerdo a las precisiones, el proceso incluirá la verificación de identidad, el análisis de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, la evaluación patrimonial y financiera, el análisis del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el estudio del historial migratorio de los solicitantes. Una vez completada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.