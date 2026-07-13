El Gobierno otorgó a Córdoba un anticipo financiero de hasta $400.000 millones

El Gobierno autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba con el objetivo de afrontar “dificultades financieras transitorias”, a través del Decreto 584/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, además, dispone que la asistencia deberá ser reintegrada durante el ejercicio fiscal 2026 y, según la norma, el Ministerio de Economía será el encargado de instrumentar el desembolso y de fijar el monto efectivo que recibirá la provincia.

La decisión responde a un pedido del gobierno cordobés, que manifestó encontrarse transitoriamente imposibilitado de afrontar los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto y de la amortización de deudas. El decreto señala que la asistencia se enmarca en las facultades previstas por la Ley 11.672, que habilita al Ministerio de Economía a conceder anticipos a las provincias a cuenta de su participación en impuestos nacionales coparticipables.

El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los tres firmantes del decreto que dispone el anticipo financiero a córdoba (Foto: Emiliano Lasalvia / AFP) EMILIANO LASALVIA - AFP

La norma también establece que el anticipo podrá alcanzar un máximo de $400.000 millones, aunque aclara que la Secretaría de Hacienda determinará el monto definitivo sobre la base de la capacidad de repago de Córdoba, considerando su participación en la recaudación de tributos nacionales. De ese modo, el importe finalmente transferido podría ser inferior al límite autorizado por el decreto.

A su vez, los fondos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal en curso. Para garantizar el recupero de los recursos, la Secretaría de Hacienda quedó facultada para disponer la cancelación del anticipo mediante la afectación de la participación de Córdoba en el régimen de coparticipación federal y de otros recursos coparticipables que no tengan una asignación específica.

Javier Milei y Diego Santilli son dos de los firmantes del decreto 584/2026 del Ministerio de Economía Presidencia

En el decreto se fija que el anticipo devengará intereses calculados sobre la base de una tasa fija nominal anual del 15% desde el momento del desembolso hasta la devolución efectiva. La cartera económica también podrá establecer las condiciones del desembolso, las modalidades de cancelación y el resto de los aspectos operativos necesarios para la implementación de la medida, incluso mediante la firma de acuerdos con la administración provincial.

La medida también encomienda a la Contaduría General de la Nación registrar la erogación como un anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación y contabilizar el importe correspondiente a nombre de la provincia de Córdoba. De esa manera, se formaliza el mecanismo administrativo previsto para la transferencia y posterior recupero de los recursos otorgados por el Estado nacional.

En el texto publicado, el Poder Ejecutivo recordó que durante este año ya había dispuesto anticipos financieros para otras provincias mediante decretos anteriores y señaló que la incorporación de Córdoba busca mantener un criterio de equidad entre las jurisdicciones que solicitaron este tipo de asistencia. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.