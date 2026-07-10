Crece la expectativa de que el riesgo país perfore una nueva barrera “psicológica”

El riesgo país está cada vez más cerca de perforar los 400 puntos básicos, una cifra que no se registra desde hace seis años y medio. Mientras que el mercado está expectante de que finalmente se quiebre esa barrera, hoy el indicador tiende a la baja por segunda rueda consecutiva, luego de que el Gobierno cumpliera con sus obligaciones de pago y desembolsara unos US$4500 millones en concepto de capital e intereses de los bonos Bonares y Globales.

En la última rueda de la semana corta, el riesgo país retrocede apenas una unidad y se ubica en 403 puntos básicos (-0,2%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Se trata de una jornada de poco movimiento en el mercado local, con negociaciones (pero no liquidaciones), al ser un día no laborable con fines turísticos.

En perspectiva, la última vez que el índice que elabora el JP Morgan estuvo por debajo de los 400 puntos básicos fue a mediados de abril de 2018. Se trata de una marca que el Gobierno esperaba alcanzar a finales del año pasado, luego de que se levantara el cepo cambiario y se alcanzara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Quiere decir que evidentemente no hay suficiente credibilidad“, se lamentó en más de una ocasión el ministro de Economía, Luis Caputo, al admitir que los nueve defaults que la Argentina acarrea en su historia limitan que el riesgo país descienda aún más rápido. Por eso, esta semana desde el Palacio de Hacienda presentaron el programa financiero para 2026 y 2027 y detallaron cómo pagarán los vencimientos que le quedan a la actual administración de Gobierno, al mismo tiempo que desembolsaron ayer unos US$4500 millones por el pago de capital e intereses de Bonares y Globales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia el nuevo plan financiero del Gobierno Captura

“La evolución reciente del riesgo soberano resulta alentadora. Un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos parecía difícil de imaginar apenas un mes atrás. En el último mes, el EMBI argentino comprimió más de 80 puntos básicos y, tras la presentación del Programa Financiero, continuó mostrando una leve mejora. De consolidarse esta tendencia, el Gobierno podría encontrar una ventana para regresar al mercado internacional en condiciones más favorables, ampliando las alternativas de financiamiento disponibles y otorgando mayor flexibilidad para la ejecución del programa", señalaron desde a consultora económica Invecq.

Luego del pago a los tenedores de bonos soberanos en dólares, que los inversores locales recibirán en su cuenta el lunes de la semana que viene, este viernes los títulos operan en terreno positivo. Mientras los Bonares registran subas del 1,4% (AE38D), los Globales trepan hasta 0,5% (GD35D).

“El principal foco de la semana fue la presentación del programa financiero 2026/27 por parte del Gobierno. Se trata de un hito importante. Desde la administración Macri, los gobiernos en general evitaron presentar este nivel de detalle sobre las perspectivas de financiamiento, y la referencia más cercana solía provenir de las proyecciones incluidas en las revisiones del FMI”, remarcaron desde AdCap Grupo Financiero.

Los números en verde también se ven entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles bancarios son los que más se destacan durante la rueda, sobre todo los de Grupo Financiero Galicia (+5,5%), BBVA (+5%) y Banco Macro (+3,9%).

La Bolsa porteña registra un avance del 0,8% y cotiza en 3.229.016 unidades, equivalente a unos US$2063 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+3,1%). El panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, es liderado por las acciones de BBVA (+3,9%), Grupo Financiero Galicia (+3,2%) y Banco Macro (+2,5%).