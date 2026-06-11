El Gobierno reglamentó el régimen de promoción del empleo registrado

El Gobierno reglamentó este jueves el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que busca fomentar que los empleadores regularicen a los trabajadores que hasta el momento se encontraban no registrados. De esta forma, quienes accedan a la nueva normativa, podrán obtener una serie de beneficios fiscales y planes de pago hasta el 28 de noviembre de 2026.

En el marco de la Ley de Modernización Laboral que fue impulsada por la administración de Javier Milei y aprobada en febrero por el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el nuevo régimen mediante la Resolución General 5862/2026.

Está destinado a vínculos laborales en el sector privado iniciados hasta el 5 de marzo de 2026, inclusive, y que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. El régimen también contempló cancelaciones de deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social y obra social: un 90% para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro; un 80% para medianas empresas; y un 70% para el resto de los empleadores.

Además, incluye la exención del 100% de la deuda destinada al Sistema Nacional del Seguro de Salud (FSR), Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO) para los empleadores.

“El objetivo del programa es incentivar la registración laboral, reducir la informalidad y facilitar la regularización de deudas previsionales mediante beneficios fiscales y planes de pago especiales”, destacaron desde el Gobierno en un comunicado.

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