El Gobierno renovó la deuda en pesos que le vencía pero resignó plazos y debió validar tasas más altas

El Gobierno refinanció hoy el total de la deuda que le vencía en pesos y captó del mercado algunos dólares más para ir asegurando futuros pagos. En la licitación, y atento a las condiciones de mercado, debió resignar algunos de sus objetivos, como ir estirando plazos y moderar tasas, en el primer caso, o juntar la mayor liquidez posible, en el segundo.

Por caso, a diferencia de las últimas licitaciones, el instrumento en moneda local más largo vence en enero de 2027. “La decisión llega en un contexto de liquidez todavía ajustada, cuando —por caso— los repos a un día que los bancos colocan en el Banco Central rondaban $1,1 billones, contra los $4 billones que colocaban hace un mes”, señalaron al respecto desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $4,49 billones habiendo recibido ofertas por un total de $6,49 billones.

Esto significa un rollover de 100.26% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



✅ LECAP a:

➡️… pic.twitter.com/DcwufR3yBs — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 12, 2026

También se hizo visible porque, además, el Tesoro acotó la emisión del Bonar 2029 (AO29) para aliviar la presión sobre la curva de tasas de la deuda en dólares, castigada por el mercado en las últimas semanas. “A diferencia de las colocaciones previas, que fijaban un tope equivalente al restante hasta el máximo de emisión en la primera vuelta y un límite de US$150 millones en la segunda, la licitación actual establece un cupo de US$50 millones por ronda. Interpretamos la medida como una señal del Tesoro orientada a descomprimir la curva hard-dollar”, apuntaron a su vez desde Delphos Investment.

Frente a este cuadro, el Tesoro optó por tomar apenas $4,49 billones de la plaza con los cuatro bonos en pesos que ofrecía, cuando recibió pedidos de compra por $2 billones más. A la vez, captó US$47 millones, cuando le ofertaron US$71 millones por el AO29.

En paralelo, convalidó un punto más de tasa en la Letra Capitalizable (Lecap) a tasa fija más corta, con la que tomó $2,72 billones y explicó el 60% de la captación total, al pactarla al 28,54% nominal anual. Se trata de un papel por el que había pagado 25,59% hace un mes y 27,57% hace quince días.

Federico Furiase, secretario de Finanzas LN+

La lectura del mercado es que convalida de este modo el ajuste al alza que están mostrando las tasas en pesos en el mercado, luego del apretón monetario de fines de julio, en un intento por quitarle algo de demanda al dólar, al devolverle atractivo a las apuestas por el denominado carry trade, para ver si el B CRA recupera espacio para volver a comprar más reservas.

La colocación también incluyó un bono con ajuste por CER, con vencimiento a fines de enero de 2027, con el que recaudó $0,65 billones, a un costo del 4,51% por encima de la inflación que se registre en ese lapso. Además, obtuvo otros $0,56 billones con dos letras ajustables por el valor del dólar oficial, con vencimiento a fines de septiembre y octubre, colocadas a tasas del 7,7% y 6,91%, respectivamente.

Por último, colocó los US$50 millones que había anunciado del Bonar 2029 en dólares, del que ya tiene en circulación US$1176 millones, equivalentes al 58,8% del cupo total de US$2000 millones previsto, y validó un rendimiento del 8,39% anual.