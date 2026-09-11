El Gobierno renovó toda la deuda que le vence en pesos y bajó la tasa fija

El Gobierno logró renovar hoy el total de la deuda en pesos que le vence en los próximos días, al captar del mercado $8,41 billones con la emisión de ocho papeles (la mitad de ellos ajustables por el valor del dólar) tras una subasta en la que recibió ofertas de compra por $14,17 billones, monto 74,2% por encima de lo que buscaba.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,41 billones habiendo recibido ofertas por un total de $14,17 billones.

Esto significa un rollover de 103.46% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



✅ LECAP a:



➡️… pic.twitter.com/Yuneg4MNGw — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) September 11, 2026

Ese nivel de demanda es lo que le permitió bajar algunas de las tasas de interés convalidadas como buscaba, por caso, volviendo a acortar los plazos de colocación. En el caso de las Letras Capitalizables (Lecap) con tasa fija a corto plazo, esta vez bajaron del 29,75% al 27,88% nominal anual, lo que equivale a caer del 2,19% al 2,07% mensual.

“Se pudo dar el lujo de dejar afuera ofertas de compra por alrededor de $5,8 billones”, destacó en este sentido Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap.

Pero, a su vez, “la vida promedio de la deuda emitida fue de 4,4 meses, levemente por debajo de los 4,7 meses de la última licitación y significativamente por debajo de los 10,8 meses del 29 de julio”, hicieron notar desde Dhalmore Capital.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día logró un rollover de 103,46% sobre los vencimientos”, posteó el Ministerio de Economía en relación a los compromisos más próximos que habían quedado reducidos a $8,13 billones en los últimos días tras algunos canjes de títulos con el Banco Central (BCRA).

El resultado de la subasta estuvo en línea con lo que esperaban los analistas ante una oferta de liquidez en el mercado algo más holgada que en relación a las dos o tres licitaciones previas y tomando en cuenta, además, el buen clima que generó el dato de inflación de agosto informado ayer.

Volviendo al cortoplacimso para bajar costos

La demanda se concentró mayormente en instrumentos de tasa fija, que representaron el 48% de la adjudicación total, seguidos por los papeles a tasa variable TAMAR, que explicaron otro 32%.

Por su parte, la estrategia del Tesoro pareció enfocar en “aprovechar la elevada demanda recibida para adjudicar la mayor cantidad posible en instrumentos dollar-linked sin dar un premio excesivo, buscando canalizar parte de la demanda por cobertura de FX y minimizar así su potencial traslado al mercado cambiario”, describió Gómez García.

Tal vez por eso fue que, en este tipo de papeles, concedió los mayores “premios” de tasa, ya que hubo instrumentos que cortaron a alrededor de 100 puntos básicos por encima de los niveles comparables vigentes en el mercado secundario.

De los cuatro instrumentos dollar-linked, adjudicó $470.216 millones (equivalentes a US$314 millones) de la Letra D30O6 con una Tirea de 8,78%, otros $93.697 millones de la nueva letra con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 a una Tirea de 7,42% y $224.105 millones más de la D31M7, con vencimiento el 31 de marzo de 2027 y una TIREA de 7,58%.

Finalmente, el bono TZV27, que vence el 30 de junio de 2027, recibió $194.090 millones, con una TIREA de 5,24%.

Pero el papel más demandado, como se dijo, fue la Lecap S13N6, con vencimiento el 13 de noviembre, con la que captó $4,07 billones de valor efectivo, a un precio de corte de $1053,92 por cada $1000 de valor nominal.