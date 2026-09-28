El Gobierno renovó todo lo que le vencía y evitó soltar pesos a calle

El Gobierno logró hoy refinanciar el total de la deuda en pesos que le vence en unos días tras volver a ofrecer al mercado cinco títulos de distinto tipo que, como característica común, vencerán en un lapso que va de los 30 a los 303 días, es decir, en todos los casos unos meses antes de las próximas elecciones.

Lo logró al captar del mercado $8,62 billones —cuando le vencen $8,6 billones, luego del canje dollar-linked realizado la semana pasada, que ya le había permitido “patear” hacia adelante pagos por unos $5 billones— y tras haber recibido ofertas de compra por un total de $9,77 billones, un 12% más.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,62 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,77 billones.

Esto significa un rollover de 100,08% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



✅ LECAP a:



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Esto muestra que rechazó una parte de las ofertas para no convalidar tasas más altas que las que aceptó y para “preservar la estabilidad del mercado de pesos”, explicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), y evitar toda posibilidad de sumarle presión al dólar.

“Esto significa un rollover de 100,08% sobre los vencimientos del día de la fecha”, apuntó, a su vez, la Secretaría de Finanzas al difundir los resultados de la licitación del día.

Captó alrededor de dos tercios del total con emisiones a tasa fija y tasa variable: consiguió $2,85 billones con una Lecap a 107 días, que colocó a una tasa del 29,36% anual o 2,17% mensual, y otros $2,92 billones con un título TAMAR a 303 días, colocado con un margen del 3,63%.

El resto se repartió entre los dos nuevos papeles ajustables al dólar oficial, con vencimientos en uno y dos meses: $1,83 billones tomados con márgenes sobre la evolución que registre el tipo de cambio del 9,06% y 7,38%, respectivamente. A eso se agregaron otros $1,02 billones aportados por quienes eligieron el Boncer a 243 días, emitido al 5,97%.

Se acortan los plazos, aunque marginalmente crecieron en esta colocación Compumar

“El resultado de la licitación fue el esperable. Las curvas en pesos vienen sufriendo hace dos semanas por el entorno internacional adverso, si bien han resistido más que los Globales, y hoy fue un día particularmente malo para toda la deuda argentina. Haber completado el rollover pagando un premio razonable parece un buen resultado. El rollover total también asegura que se mantendrán los niveles actuales de liquidez, que han permitido que las tasas de muy corto plazo se mantuviesen en niveles estables y relativamente bajos”, evaluaron desde Puente tras conocerse los resultados.

La subasta fue la segunda y última de un mes que se caracterizó por el cuidado que tuvo el Gobierno para no alterar las condiciones del mercado de pesos y por mantener pausada la emisión del Bonar 2029 (AO29), con el que busca dólares con vistas al pago de la deuda en esa moneda que vencerá en enero, para no tener que convalidar rendimientos mayores al 10% en ese caso.

Aun así, por ese mismo motivo, se está comenzando a cargar el calendario de compromisos para lo que resta del año, tomando en cuenta que ya se acumulan vencimientos por unos $27 billones para el mes que viene, que se elevan a alrededor de $33,5 billones para noviembre y llegan a los $36 billones en diciembre. Es decir, rondan los $96,5 billones.

“El Tesoro volvió a concentrar la oferta en plazos cortos, siendo la cuarta licitación consecutiva sin títulos con vencimiento posterior a 2027, decisión consistente con la semana de subas en los rendimientos de la curva pesos. En este marco, el Tesoro priorizó una licitación lo más ordenada posible, sin convalidar tasas de mercado secundario. Por otro lado, se volvió a ver un aumento en el porcentaje adjudicado en dollar-linked, representando el 21% del total (vs. 11,7% de la licitación pasada)”, observó el analista Martín de la Fuente, de Bavsa.

Vuelve a crecer la demanda de cobertura cambiaria

Este último dato no sorprende en un contexto en que la demanda de dólares luce tonificada —como se comprueba al ver los problemas que enfrenta el Banco Central para seguir acumulando reservas a buen ritmo— y la de cobertura cambiaria a través de bonos dollar-linked sigue creciendo, ya que se estima que el stock de este tipo de títulos en manos privadas “ya supera un equivalente a los US$12.000 millones”, producto de la oferta del Tesoro en el mercado primario y del Central en el mercado secundario, apuntó en su último informe la consultora 1816.