El Gobierno sale a ofrecer localmente otro bono en dólares por US$2000 millones

El Gobierno comenzará esta semana progresivamente a emitir un nuevo bono en dólares en la plaza local y bajo ley argentina -por vencer en 20 meses- instrumento con el que busca captar US$2000 millones que usará para afrontar el 9 de julio la próxima amortización de capital de los bonos surgidos de la última reestructuración de deuda.

La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía informa que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará —en conjunto con los instrumentos en pesos— la colocación de un bono denominado en dólares por un monto de hasta USD 150 millones por subasta.… pic.twitter.com/AMe0QSBjxo — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 23, 2026

Así lo anunció la Secretaría de Finanzas, a cargo de Alejandro Lew, al lanzar la convocatoria al mercado para la subasta de tìtulos que se llevará a cabo pasado mañana (segunda y última del mes), y con la que el Tesoro Nacional buscará renovar un vencimiento de deuda en pesos por US$7,2 billones.

Allí, y en adelante, sumará a la oferta de bonos en pesos la colocación de un bono denominado y suscribible en dólares billete hasta US$150 millones. Pero además, al día siguiente de cada licitación, “se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta US$100 millones adicionales, al precio de corte surgido de la subasta” original.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo) Markus Schreiber - AP

El tìtulo, por caducar el 29 de octubre de 2027 -fecha posterior a las próximas elecciones presidenciales, pero que asegura un vencimiento dentro del actual mandato de Milei-, pagará a los inversores un cupón de intereses del 6% anual por mes vencido desde fin de marzo y en los meses sucecidos del presente año, y hasta el último día hábil de octubre del año que viene.

Esta característica muestra que se trata de un instrumento que busca tentar entre los demandantes al ahorrista minorista más tradicional que, en muchos casos, tiene inmovilizados los dólares en cuentas a la vista, ya que se no tienta con las tasas del 1,5 al 3% anual que ofrecen los bancos por colocarlos a plazo fijo. Hay unos US$38.000 millones colocados en cuentas bancarias locales y la enorme mayoría se trata de depósitos menos de los US$10.000.

MECON se prepara para emitir un nuevo bono hard-dollar



Vencimiento: 29/10/27

TNA: 6% (licita precio)

Amortización: bullet.

Intereses: mensuales

Integración y moneda de pago: dólar



Se emitirá hasta u$s 150 millones por licitación en primera vuelta y otros u$s 100 millones extras… — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) February 23, 2026

“Es una apuesta que tiene mucho sentido en este contexto, porque la curva de Bonares ya rinde abajo de 8% en el tramo corto y las emisiones corporativas muestran que sigue habiendo mucho apetito por los instrumentos en dólares. Esto se combina con un monto a colocar muy chico que hará que la subasta termine siendo ultra competitiva por lo que muy probablemente terminemos viendo una tasa bastante baja”, valoró el economista Adriàn Yarde Buller, de Facimex Valores.

“Es especial porque es fundamental que el Tesoro pueda ir consolidando fuentes de financiamiento alternativas que quiten presión al balance del Banco Central”, agregó.

El anuncio parece confirmar que la estrategia oficial es no apurar un regreso al mercado global de capitales, como había explicado el presidente Javier Milei a través de un posteo en la red X. Allí había señalado que la idea era “enfrentar los pagos con multilaterales con liquidación de activos del Estado”, por la vía de privatizaciones, mientras que con déficit cero en el peor de los casos solo buscarán rollover sobre los vencimientos de capital mediante fuentes de financiamiento alternativas.

Dólar Shutterstock

Y agregó que una oferta de bonos argentinos que “no crece” por vía de la escasez debería impulsar el precio de los títulos ayudando a reducir sus tasas de rendimiento y propiciando una baja mayor del riesgo país.

El llamado a licitación incluye la oferta de cinco nuevos títulos en pesos indexados por CER (por vencer desde dos meses y medio hasta en dos años, y cuatro meses), tratando de capturar el creciente apetito del mercado por estos instrumentos ante una inflación que se mantiene sostenidamente alta y rebelde, y otros dos papeles con ajuste de capital por la variación del dólar oficial (Dolar-linked) cupón cero por caducar en cuatro y dieciseis meses.

LLAMADO A LICITACIÓN MECON



Licitará este miércoles 25/02/2026 7 instrumentos en ARS, sin ofrecer tasa fija por primera vez desde el 07/11/2024 (excluyendo la licitación del 18/08/2025 por fuera del cronograma y exclusiva para bancos), ante vencimientos que ascienden a ARS 7,2 B:… https://t.co/rPxKQ0BG6U pic.twitter.com/VpJxhifC6X — Federico García Martínez (@fegarciam) February 23, 2026

Para los analistas esto, y la no inclusión de instrumentos a tasa en pesos a tasa fija en esta ocasión, muestra un interés por volver a alargar plazos en las colocaciones de deuda en pesos antes que priorizar una elevada captación. “Licitará este miércoles 7 instrumentos en pesos, sin ofrecer tasa fija por primera vez desde el 07 de noviembre del 2024 (excluyendo la licitación del 18/08/2025 por fuera del cronograma y exclusiva para bancos)”, hizo notar el economista Federico García Martínez.

“No ofrecerá tasa fija ni TAMAR ante vencimientos conformados por ese tipo de instrumentos en un 72% y un 12%, respectivamente por lo que -necesariamente- habrá rotación parcial a instrumentos CER”, acotó.

“No parece que la idea en esta oportunidad, contrariamente a las dos licitaciones previas, ses absorber pesos del mercado, ya que recientemente hubo falta de liquidez y el hasta el BCRA debió intervenir pagando parte de las Lecap para evitar una mayor suba de la caución”, observó el analista Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB).

“Considerando que los depósitos del Gobierno en el BCRA ascienden a $4,9 billones, las condiciones de liquidez se mantienen ajustadas y, dado que el Tesoro no incluyó ningún título tasa fija (donde normalmente se concentra la mayor parte de la demanda), posiblemente el rollover se ubique bien por debajo de los resultados de las últimas licitaciones”, apuntaron al respecto desde el grupo financiero Adcap.