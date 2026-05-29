BMW apuesta por robots humanoides para ensamblar autos en Europa por primera vez

BMW dará un paso inédito en Europa al incorporar robots humanoides a la fabricación de autos. La automotriz alemana confirmó que dos robots del modelo Aeon, desarrollados por Hexagon Robotics, deberían comenzar a trabajar en las líneas de producción a partir del verano europeo, luego de una etapa de pruebas en la planta de Leipzig, en Alemania.

La iniciativa es vista por la compañía como un hito en la transformación de la industria automotriz.

“Este será el futuro de la producción automotriz”, afirmó Michael Nikolaides, responsable de gestión de procesos y digitalización de BMW.

La industria automotriz utiliza brazos robóticos y sistemas automatizados desde hace décadas. La diferencia ahora es la adopción de máquinas con características físicas similares a las humanas, capaces de operar en entornos ya diseñados para trabajadores.

Según Nikolaides, la principal ventaja radica justamente en la compatibilidad con la infraestructura existente. “Si tenés una forma humanoide, podés colocarla prácticamente en cualquier puesto de trabajo donde hoy trabaja un humano, porque tiene el mismo tamaño y las mismas capacidades”, explicó.

El robot mide 1,65 metros de altura, pesa 60 kilos y fue diseñado para reproducir movimientos humanos (crédito: BMW)

El cambio también está impulsado por factores económicos. Con la reducción del costo de los robots y el alto valor necesario para rediseñar líneas de producción completas, se volvió más conveniente adaptar las máquinas a los entornos ya existentes. Para Bill Ray, vicepresidente senior de la consultora Gartner, esta lógica representa un cambio importante en la automatización industrial.

“Antes, cuando un robot costaba millones, reorganizabas la fábrica a su alrededor. Hoy, la idea es integrarlo a la forma actual de trabajo”, afirmó.

Bautizado Aeon, el robot mide 1,65 metros de altura, pesa 60 kilos y fue diseñado para reproducir movimientos humanos. El equipo puede alcanzar velocidades de hasta 2,4 metros por segundo y transportar hasta 15 kilos durante períodos cortos u ocho kilos de manera continua.

El sistema cuenta con 21 sensores, entre ellos cámaras, radar, micrófonos y sensores de fuerza y torque, lo que permite que el robot identifique objetos, interactúe con el entorno y realice tareas complejas de manipulación.

BMW utilizó una combinación de inteligencia artificial, simulación virtual y aprendizaje por observación para entrenar a los robots. Parte del proceso ocurrió en un “gemelo digital” de la fábrica, creado con tecnología de Nvidia.

En ese entorno virtual, los robots repitieron miles de veces las mismas tareas para identificar las estrategias más eficientes, en un método conocido como aprendizaje por refuerzo.

Además, Hexagon utilizó sensores instalados en operadores humanos para registrar movimientos y enseñar acciones específicas a los robots, como tomar piezas y mover componentes. Según Arnaud Robert, presidente de la división de robótica de Hexagon, el llamado aprendizaje por imitación está revolucionando el sector.

BMW utilizó una combinación de IA, simulación virtual y aprendizaje por observación para entrenar a los robots (crédito: BMW)

“La mejor traducción entre humano y robot ocurre cuando profesor y alumno tienen la misma forma física”, explicó.

La expectativa de la empresa es que, en un futuro próximo, los robots puedan aprender nuevas actividades simplemente observando a trabajadores realizar tareas. “Ese es el escenario ideal. Probablemente estemos hablando de algo que ocurrirá dentro de uno o dos años”, afirmó Robert.

Los especialistas creen que la evolución será rápida. De acuerdo con Bill Ray, en tres a cinco años los robots podrán recibir instrucciones verbales simples y ejecutar actividades de manera autónoma dentro de fábricas y centros logísticos.

Uno de los desafíos actuales es la autonomía energética. El Aeon funciona durante unas tres horas antes de necesitar una recarga. Para sortear esa limitación, los ingenieros desarrollaron un sistema que permite que el propio robot cambie su batería en aproximadamente tres minutos, incluyendo el desplazamiento hasta la estación de carga.