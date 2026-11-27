Una mesa redonda en la embajada argentina en Washington, con funcionarios estadounidenses, ejecutivos y representantes de fondos de inversión. Ese es el escenario que eligió el Gobierno para el 10 de diciembre, cuando Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), presente en Estados Unidos lo que queda de la cartera estatal. La gira, financiada por el Exim Bank y la America’s Development Finance Institution (DFC), pasará también por Nueva York y Houston, y busca sumar jugadores internacionales a las próximas privatizaciones. La más fuerte es la del Belgrano Cargas, cuya licitación se atrasó tras la salida de Grupo México.

No es un tema menor para las cuentas públicas. Los ingresos por privatizaciones son clave para que cierre el programa financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo esta semana que cuenta con los US$300 millones de la venta de AySA para pagar parte del vencimiento de US$4500 millones con bonistas privados de enero. En julio, Caputo había fijado una meta de US$2300 millones por privatizaciones, de los cuales US$800 millones corresponderían a este año y US$1500 millones al próximo.

Belgrano Cargas, represas y térmicas: la lista de empresas que el Gobierno ofrece en Estados Unidos

El roadshow en Estados Unidos es el último de una serie que empezó en Madrid y siguió por San Pablo, Lima, Tel Aviv y México. En cada parada se explica el formato metodológico de los procesos y la agenda de licitaciones. Esta vez el viaje se organizó con la Cancillería, en el marco del Corredor Andes-Atlántico que la Argentina y Estados Unidos lanzaron en septiembre en Nueva York. En la presentación figuran el Belgrano Cargas, Enarsa, Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), Impsa, Casa de Moneda y Nucleoeléctrica.

Según pudo saber LA NACION, desde la llegada de Javier Milei la cantidad de empresas del Estado bajó de 60 a 53 , con 10 adjudicaciones y algunos cierres. Entre las operaciones concretadas figuran las cuatro hidroeléctricas del Comahue —por US$707 millones, en una licitación en las que las internacionales AES y Enel quedaron afuera—, la participación en Transener —US$356 millones—, AySA —US$340 millones—, 9000 kilómetros de tres corredores viales e Impsa, que pasó a manos de un accionista estadounidense.

El traspaso de AySA está previsto para el 17 de diciembre. El pliego obliga al operador técnico a mantener al menos el 15% de las acciones durante cinco años, y el Banco Mundial acompañó todo el proceso.

AySA pasará a manos privadas el 17 de diciembre, tras una venta del 90% de sus acciones por US$340 millones

En el Gobierno admiten que el contexto no ayuda. Con el riesgo país cerca de los 950 puntos básicos —subió 20,2% en el último mes y 65,7% en lo que va del año—, los montos de las próximas ventas podrían ser menores. A principios de julio, cuando Caputo recalculó la meta, el indicador rondaba los 400 puntos.

El tren que se demoró

La apertura de ofertas por el Belgrano Cargas estaba prevista para el 11 de noviembre, pero se postergó al 21 de diciembre. Grupo México, de Germán Larrea, se retiró del proceso tras cuestionar el modelo de acceso abierto —open access—, que permite que distintos operadores circulen por las mismas vías pagando un peaje, y argumentó que fragmentar la carga limita las economías de escala. En el Gobierno sostienen que el grupo pretendía cambiar todas las reglas y que, pese a contar con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, decidió no competir.

Hoy hay 15 interesados en el data room. Algunos podrían ofertar en forma conjunta a través de un consorcio, aunque todos deben estar inscriptos. El 21 de diciembre se presentarán los antecedentes técnicos y, 10 días después, las ofertas económicas. La concesión es por 50 años y abarca 7594 kilómetros de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, en 16 provincias.

Intercargo volverá a licitarse después de que en junio el primer intento de venta quedara sin oferentes Instagram

Detrás del tren llegan otros procesos. El Gobierno volverá a licitar Intercargo, que en junio quedó sin oferentes, y prepara la venta de tres centrales térmicas —entre ellas, la Manuel Belgrano (TMB) y la San Martín (TSM); dos saldrían ahora y la tercera en marzo de 2027— y de cuatro represas, entre ellas Diamante y Futaleufú.

Para las empresas que no se privatizarán, la estrategia es otra. “Estamos yendo a buscar inversiones”, señalaron en el Gobierno. En Fadea y Fabricaciones Militares, que tiene cuatro plantas en distintas provincias, se prevé un concurso internacional por proyectos en el que los privados aporten la inversión y el Estado los empleados, a través de una UTE. En Enarsa, el foco está en gasoductos como Gasea y el Perito Moreno.