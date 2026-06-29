El Gobierno terminó de colocar el Bonar 28 y ya se aseguró unos US$4000 millones

El Gobierno captó hoy del mercado otros US$97 millones con la emisión del remanente de US$100 millones del Bonar 2028 (AO28), tras una segunda vuelta récord en la que recibió 325 ofertas de compra por un total de US$691 millones, es decir, un monto casi siete veces superior al cupo disponible.

De este modo, mañana se hará de US$354 millones (tras emitir bonos por US$366 millones) que engrosarán los fondos que viene acumulando para afrontar, dentro de 10 días, el pago de unos US$4300 millones a los inversores que tienen en su poder bonos surgidos de la última reestructuración voluntaria de la deuda externa argentina.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 100 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 691 millones.



✅Hard Dólar a:

➡️31/10/28 (AO28) – USD 100 millones a 7.83% TIREA (7.56% TNA).



Más información 👇🏼… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 29, 2026

La diferencia entre el monto colocado y el efectivamente percibido se explica porque el título se emite bajo la par. En este caso, porque fue colocado en ambas licitaciones —las condiciones se fijaron en la primera vuelta y se replicaron en la segunda— a US$967 por cada lámina de US$1000, el precio más alto que los inversores convalidaron para este papel desde que comenzó a emitirse, a fines de marzo. El bono replica las condiciones de tasa y amortización de su antecesor, el AO27, aunque, a diferencia de este —que vencerá el fin de semana previo a las elecciones presidenciales de 2027—, tiene vencimiento final durante la próxima administración.

Ese diseño implicó inicialmente un sobrecosto de financiamiento de 374 puntos básicos para este bono, que comenzó colocándose a US$942 por cada lámina de US$1000, frente a los US$1015,33 que los inversores estaban dispuestos a pagar por US$1000 de valor nominal del AO27. Sin embargo, ese sobrecosto se redujo sensiblemente en apenas tres meses, algo que quedó reflejado en la caída de la tasa de rendimiento, que pasó del 8,82% al 7,73% en ese período.

“Financiarse en dólares a esa tasa hace meses parecía imposible”, destacaron tras la licitación desde Bull Market.

Conferencia de prensa de Caputo y Bausili sobre el nuevo acuerdo con el FMI Santiago Filipuzzi

Lo concreto es que el Gobierno, que según las últimas cifras contaba con algo más de US$3600 millones para afrontar el compromiso del 9 de julio, desde mañana —una vez liquidada la operación— pasará a disponer de unos US$4000 millones, equivalentes a cerca del 88% de los US$4300 millones que deberá pagar ese día.

“A menos de dos semanas del vencimiento, el Gobierno nacional garantizó el pago total a los bonistas utilizando recursos propios y, paralelamente, ultima los detalles para recibir un préstamo internacional por hasta US$5000 millones, respaldado por garantías del Banco Mundial y el BID.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, precisó que estos fondos institucionales se obtendrán a una tasa del 6% y se reservarán para cubrir los compromisos financieros de 2027“, destacó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

En el mercado descuentan que el monto faltante para cubrir la totalidad del pago será obtenido mediante la compra de dólares al Banco Central (BCRA), utilizando para ello los pesos que el Tesoro mantiene depositados en cuentas de esa entidad. Aunque mañana deberá cancelar algo más de $3 billones a inversores que tenían títulos en pesos, sus disponibilidades en esa moneda se reducirían solo hasta unos $8 billones, un nivel que le permitiría concretar esa operación.