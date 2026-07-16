El Gobierno tuvo déficit en junio, pero cerró el primer semestre con superávit fiscal

El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. Se trató de un resultado esperado por el equipo económico del Gobierno, ya que suele ser un mes de alta estacionalidad en el gasto por el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos. De todos modos, el primer semestre finalizó con superávit fiscal.

Según informó a través de su cuenta de la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo, el rojo financiero del mes se produjo luego de afrontar pagos de intereses netos por $328.049 millones. Además, el resultado se vio afectado por una menor recaudación asociada a la postergación del vencimiento del impuesto a las ganancias para personas humanas.

Pese al déficit mensual, Caputo destacó que las cuentas públicas continúan mostrando un saldo positivo en el acumulado del año. Entre enero y junio, el SPN registró un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI y un superávit financiero del 0,1% del PBI.

El equilibrio fiscal es uno de los principales pilares del programa económico de la administración de Javier Milei y una de las variables que el Ministerio de Economía busca preservar de cara al segundo semestre y al año electoral de 2027. En las últimas semanas, el equipo económico presentó su programa financiero para 2026 y 2027, en el que ratificó el compromiso de mantener el superávit fiscal como ancla de la política económica.

Al difundir los datos, Caputo sostuvo que “el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico” y afirmó que ese objetivo se alcanzó “a través de una fuerte reducción en el gasto público”. Además, aseguró que esa estrategia permitió aplicar una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi tres puntos del PBI.

El dato de junio marca el primer déficit financiero mensual desde que comenzó el año, aunque responde en buena medida a factores estacionales. En las próximas horas, el Gobierno publicará los números del semestre en detalle en un comunicado oficial.