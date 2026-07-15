Cuánto cuesta ir a ver la final del Mundial de Fútbol

Apenas el árbitro estadounidense Ismail Elfath dio por terminado el partido en el que la Argentina le ganó a Inglaterra 2 a 1 y se aseguró el pase a la final del Campeonato Mundial de Fútbol, muchos argentinos empezaron a hacer cuentas sobre cuánto les costaría decir presente el próximo domingo en el MetLife Estadium, en Nueva Jersey, para ver a la albiceleste ir por el trofeo mayor. Una cifra aproximada se ubica en un mínimo US$8000, que puede trepar hasta los US$14.000 en algunos paquetes.

Este monto incluye pasajes aéreos, hospedaje y entrada al partido. Dependiendo del destino, los US$8000 podrían reducirse un poco, puesto que los precios de los vuelos varían según el destino. A Nueva York, el más barato cuesta US$2900; a Washington, US$2500, y a Miami, entre US$800 y US$1400.

En cuanto al alojamiento, según Julián Gurfinkiel, cofundador y CMO de Turismocity, también hay precios heterogéneos de acuerdo a la calidad del lugar, pero, teniendo en cuenta eso, habría que contar con un promedio de US$200 por día.

Claro que lo más costoso (no solo en precio, sino en cuanto a la tarea de conseguirla) es la entrada para la final. Las estimaciones de Gurfinkel no son benévolas con la billetera. “Hay que contar, como mínimo, con US$4000″, dijo. Y ese “como mínimo” tiene mucho sentido, porque ya hay entradas que se ofrecen a US$10.400.

Hay que considerar que ya para la semifinal que acaba de ganar la Selección Argentina, los precios de los tickets no eran precisamente accesibles. De acuerdo con un relevamiento de LA NACION, las entradas más económicas en reventa, ubicadas en los sectores más alejados del campo de juego, se ofrecieron desde US$2000. En tanto, los tickets de categoría 1, más próximos al césped, partían de los US$3500. Los paquetes hospitality, que incluían acceso a palcos VIP y otros beneficios, se consiguieron desde US$10.000.

En este sentido, Martín Crippa, ejecutivo de eventos deportivos de CVC Corp Argentina, comentó que Almundo ofrece paquetes para la gran final en New Jersey que incluyen entrada categoría 3, alojamiento 3 estrellas (3 noches del 18 al 21 de julio), traslados, asistencia al viajero y acompañamiento in situ y parten desde US$14.018 más impuestos en base cuádruple (sujeto a disponibilidad al momento de reservar). “Esto no incluye el componente aéreo”, precisó.

Crippa también señaló que Almundo ofrece entradas sueltas, para hinchas que ya están en los Estados Unidos o viajan por su cuenta para este partido y quieren asegurarse el pase al MetLife Stadium. Las entradas se consiguen en US$10.366 la venta + US$392 IVA.

En lo que respecta a los vuelos, Crippa dijo que un vuelo directo a Nueva York saliendo el viernes 17 y regresando el 20 de julio arranca desde los US$3625. La opción de hacer base en Miami y luego sumar un tramo interno de Miami a Nueva York hoy parte de los US$2955 para esas fechas.

Con la colaboración de Julieta Rumi