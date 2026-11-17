SANTA FE.- El Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, se encuentra en un proceso avanzado de integración de tres bancos de provincia —Santa Fe, Entre Ríos y San Juan— que actualmente ya controla.

Ello lo convertirá en uno de los diez primeros bancos del sistema financiero argentino. Según información a la que tuvo acceso LA NACION, el proceso de integración, ya iniciado, deberá concluir en el primer semestre de 2027.

El Grupo Eskenazi mantiene además el control del Banco Santa Cruz, aunque esa entidad no forma parte de la operación de integración anunciada.

Si bien desde la conducción del holding solo admitieron algunas gestiones orientadas con ese propósito, se supo que el Banco Santa Fe será la sociedad que encabezará la integración, conservando su personería jurídica, aunque adoptará una nueva marca comercial, que se mantiene bajo estricta reserva.

“No hablamos de absorción, sino de integración entre los tres bancos para tener mayor volumen, mayor escala”, respondió horas atrás una fuente vinculada con el banco que opera en esta provincia.

Fuentes allegadas al holding admitieron que la operación busca fortalecer la capacidad de financiamiento y competir con los grandes bancos y las fintech.

El objetivo final, contaron, es convertirse en un banco financiador de las economías regionales, teniendo en cuenta que su mayor base de operaciones se desenvuelve en la denominada Región Centro y parte de Cuyo, donde se desarrollan pilares de la producción argentina, como la agroindustria, la metalmecánica, minería, energía y la actividad hidrocarburífera.

Para graficar el avance de la instancia de integración, hace poco la Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción, por unanimidad, al proyecto de ley que habilita la incorporación del Bersa al Banco Santa Fe. La votación reunió 27 adhesiones y ahora deberá completar su recorrido legislativo en el Senado provincial, aunque se descuenta que no se modificará el criterio expresado por la Cámara Baja.

La iniciativa establece que la entidad santafecina asumirá la totalidad de los derechos y obligaciones del banco entrerriano, incluyendo la continuidad de los servicios financieros que presta al Estado provincial.

En Santa Fe, uno de los aspectos centrales del proceso de integración es que la reorganización del grupo no implicaría reemplazar al actual agente financiero del Estado, sino ampliar la estructura de la entidad que ya cumple esa función.

Desde el gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, se considera que el crecimiento del banco puede representar una ventaja para el financiamiento del entramado productivo provincial, ya que un banco con mayor volumen permitiría mejorar las condiciones para atender operaciones crediticias de mayor escala.

La medida involucrará a algo más de 2000 trabajadores bancarios que desarrollan sus labores en las tres entidades que tienen el propósito de integrarse. A junio de este año, datos revelados por una fuente gremial, había 1416 trabajadores en el Banco Santa Fe; 679 en el Bersa y 381 en el Banco San Juan.

Apuesta

El resultado, según fuentes del mercado, es generar una banca de mayor dimensión, con una nueva identidad comercial que, en una primera etapa, convivirá con las marcas históricas vinculadas a cada provincia. En síntesis, se apunta desde el holding a unificar estructuras, optimizar inversiones y disponer de mayores recursos para financiar proyectos productivos.

El Banco Santa Fe (históricamente conocido por los santafecinos como el Banco Provincial) tiene una trayectoria que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Su fundación fue establecida oficialmente el 5 de junio de 1874, aunque abrió sus puertas al público el 1° de septiembre de ese mismo año, por iniciativa del entonces gobernador de la provincia, Servando Bayo.

El 12 de julio de 1991, el antiguo Banco Provincial de Santa Fe se transformó en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem) y luego con participación privada. Tras un proceso de privatización y reestructuración en la década de los 90, la entidad que en su momento tuvo como administrador a la familia del financista José “Puchi” Rohm, adoptó la denominación de Nuevo Banco de Santa Fe S.A y continúa siendo el agente financiero de esta provincia, ahora simplemente como Banco Santa Fe.