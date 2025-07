El mercado migra hacia los instrumentos de renta fija

El Tesoro adjudicó $8,5 billones en la primera licitación de julio, en la que vencían $2,9 billones. Así, alcanzó un rollover cercano a 3x, lo que contrasta con el 0,6x obtenido en la última subasta. Este resultado responde al desarme anticipado de las LEFI por parte de los bancos, al haber concentrado 77,7% de lo adjudicado en los instrumentos a tasa fija cortos. Además, en un contexto de demanda por cobertura cambiaria, los títulos dollar linked recibieron interés y captaron $1,1 billones (casi 13% de las ofertas).

A días de la extinción de las LEFI

Desde el 11 de julio, los bancos ya no tienen la posibilidad de renovar LEFI. Considerando el resultado de la última licitación y el stock de LEFI en bancos por $15,5 billones al martes, quedarían $9,9 billones sin aplicación. Incluso si parte de este excedente se aplica a encajes, una parte significativa se concentrará en Lecap cortas, lo que presionará a la baja a las tasas. El mercado de caución opera alrededor de $3,3 billones, por lo que no podrá absorber todo el excedente de liquidez, mientras que los Repo entre bancos de momento no ganaron mucha tracción.

Pago de intereses y amortización de Globales y Bonares

El 9 de julio el Tesoro afrontó el pago de cupones y capital de Bonares y Globales por casi US$4.200 millones. En consecuencia, la liquidez del BCRA recortaría de US$19.940 millones a US$15.740 millones. A la par, las reservas netas que no consideran como pasivos de corto plazo los vencimientos de Bopreal a 12 meses y los depósitos en dólares del Tesoro caerían de US$7.950 millones a US$3.750 millones. En cambio, las reservas netas que contemplan como pasivos lo antes mencionado no se verán afectadas.

La inflación de CABA aceleró en junio

La inflación de CABA aceleró a 2,1% en junio desde 1,6% en mayo, cuando se benefició de la fuerte deflación de los precios estacionales (-3,6%). Así, convergió a la núcleo, que apenas subió de 2,1% a 2,2%. Al aplicar las ponderaciones del Indec para GBA a las variaciones del IPC de CABA, la inflación para esta región (44,5% del IPC nacional) se ubicaría en 1,9% en junio. Este proxy fue bastante preciso en los meses previos. Si bien las otras regiones podrían elevar el promedio nacional, en general tienden a presionarlo a la baja.